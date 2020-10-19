Стало відомо про випадки захворюваності на коронавірус у 8 закладах освіти Кременчука

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Департамент освіти і науки Полтавської ОДА оприлюднив статистику за 15 та 16 жовтня