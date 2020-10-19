Стало відомо про випадки захворюваності на коронавірус у 8 закладах освіти Кременчука

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА оприлюднив статистику за 15 та 16 жовтня
Незважаючи на початок осінніх канікул, департамент освіти і науки Полтавської ОДА продовжує надавати добові зведення щодо випадків захворюваності на коронавірус у закладах освіти Кременчука.
15 жовтня стало відомо про захворюваність у:
- ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум» (2 педагоги);
- гімназії №9 (1 учень);
- ДНЗ (ясла-садок) №79 (1 педпрацівник);
- Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М.Піддубного (1 педагогічний працівник).
16 жовтня повідомили про те, що захворіли люди у:
- Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка (1 педагог);
- гімназії №8 (2 педпрацівники);
- ліцеї №4 «Кремінь» (2 учні та один педагогічний працівник);
- гімназії №28 (1 учень).
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: news.liga.net