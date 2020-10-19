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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

Стало відомо про випадки захворюваності на коронавірус у 8 закладах освіти Кременчука

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 2 182 Коментарів: 1

 

Департамент освіти і науки Полтавської ОДА оприлюднив статистику за 15 та 16 жовтня

Незважаючи на початок осінніх канікул, департамент освіти і науки Полтавської ОДА продовжує надавати добові зведення щодо випадків захворюваності на коронавірус у закладах освіти Кременчука.


15 жовтня стало відомо про захворюваність у:

  • ліцеї №25 «Гуманітарний колегіум» (2 педагоги);
  • гімназії №9 (1 учень);
  • ДНЗ (ясла-садок) №79 (1 педпрацівник);
  • Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю І-ІІІ ст. ім. І.М.Піддубного (1 педагогічний працівник).

16 жовтня повідомили про те, що захворіли люди у:

  • Кременчуцькому професійному ліцеї ім. А.С. Макаренка (1 педагог);
  • гімназії №8 (2 педпрацівники);
  • ліцеї №4 «Кремінь» (2 учні та один педагогічний працівник);
  • гімназії №28 (1 учень).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: news.liga.net
Теги: коронавірус коронавирус карантин школы лицей гимназия детский сад
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

240
Pereselenets:
Сьогодні, 15:56

И это только малая толоика из всех. Те, кого направили на тест, или сдали платно.


8 1

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