«Кремінь» підписав ще одного бразильського легіонера Антоніо Сантоса

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 160

Кременчуцьку футбольну команду «Кремінь» підсилив ще один легіонер з Бразилії. Цього разу «синьо-білі» підсилили ланку захисту.

Антоніо Франціско Сантос Гонсалвес – 20-річний центральний захисник. Кар’єру починав у команді «União Mogi» штат Сан-Паулу (нижча ліга Бразилії) та зіграв за молодіжну команду «Agua Santa». Далі був «Локомотив» з Кошице, де зіграв у 10 матчах другої словацької ліги. Минулого сезону Антоніо грав за першоліговий «Минай», де провів 15 ігор та віддав одну гольову передачу. Через пандемію корона вірусу закарпатський клуб розпрощався з рядом гравців, серед яких був й Антоніо.





Нагадаємо, що сьогодні о 16.00 «Кремінь» на своєму полі приймає «Прикарпаття». Вхід платний.



