Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна250538
Кременчук529
Хворі:
Україна135109
Кременчук280
Одужало:
Україна110650
Кременчук237
Померло:
Україна4779
Кременчук12
Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» підписав ще одного бразильського легіонера Антоніо Сантоса

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 160

 

Тепер у кременчуцькій команді двоє бразильців

Кременчуцьку футбольну команду «Кремінь» підсилив ще один легіонер з Бразилії. Цього разу «синьо-білі» підсилили ланку захисту.

 

Антоніо Франціско Сантос Гонсалвес – 20-річний центральний захисник. Кар’єру починав у команді «União Mogi» штат Сан-Паулу (нижча ліга Бразилії) та зіграв за молодіжну команду «Agua Santa». Далі був «Локомотив» з Кошице, де зіграв у 10 матчах другої словацької ліги. Минулого сезону Антоніо грав за першоліговий «Минай», де провів 15 ігор та віддав одну гольову передачу. Через пандемію корона вірусу закарпатський клуб розпрощався з рядом гравців, серед яких був й Антоніо.


Нагадаємо, що сьогодні о 16.00 «Кремінь» на своєму полі приймає «Прикарпаття». Вхід платний. 


Футболісти «Кременя» приймають «Прикарпаття»
0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх