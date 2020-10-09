Футболісти «Кременя» приймають «Прикарпаття»

Сьогодні, 18:46 Переглядів: 419

Завтра, 11 жовтня, футбольний клуб «Кремінь» на своєму полі прийме «Прикарпаття». Матч розпочнеться о 16.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». Оскільки вболівальників очікують приємні сюрпризи, то прохають завчасно підходити на стадіон.





Пряма трансляція









Дискваліфікація

Наставник «синьо-білих» Олександр Головко у цьому матчі не зможе розраховувати на Руслана Зубкова, який у попередньому матчі з «Вересом» отримав червону картку.

У «Прикарпаття» дискваліфікацію відбуває нападник Роман Борчук.





Суддівські призначення

Арбітр - Олександр Афанасьєв (Харків)

Асистенти арбітра - Олександр Лапицький, Олексій Вітт (Київ)

Четвертий арбітр - Олександр Садовий (Кременчук)

Спостерігач арбітражу УАФ - Олександр Якименко (Київ)





Зауважимо, що харківський рефері Олександр Афанасьєв обслуговував 4 поєдинки за участі «Кременя». У Другій лізі кременчужани святкували три перемоги, а у Першій лізі зазнали одну поразку.

Підсилення

Клуб «Прикарпаття» дозаявив 18-річного голкіпера Святослава Барасюка, який уклав дворічний контракт. Він виступатиме під номером 71.

За інформацією «Телеграфу» кременчуцький клуб також дозаявив новачка, але поки у клубі не афішували.





Історія протистоянь





Команди в новітній історії зустрічалися між собою 4 рази:





Сезон 2016-2017

18.09.16 «Кремінь» - «Тепловик» - 1:0 (Гол: Козлов 24)

28.04.17 «Тепловик» - «Кремінь» - 1:0 (Гол: Худобяк 61)





Сезон 2019-2020

31.08.19 «Кремінь» - «Прикарпаття» - 3:4 (Голи: Сафонов 18, Єрмаченко 33, Локтіонов 72 – Дитко 11, Худобяк 20,36, Кузьмин 65)

11.07.20 «Прикарпаття» - «Кремінь» - 2:1 (Голи: Семотюк 62, Барчук 82 – Сула 21)





Далі «Кремінь» чекає вояж: 16 жовтня в Одесі гра з «Чорноморцем», а 21 жовтня зіграємо з «Поліссям».