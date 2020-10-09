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Незарахований гол «Кремененя»: наші на останніх хвилинах втрачають очки у грі з «Прикарпаттям»

Вчора, 17:59 Переглядів: 1 164

 

Кременчужани опускаються на 11 місце
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 11 жовтня, футболісти «Кременя» вдома мінімально програють «Прикарпаттю».

 

«Кремінь» - «Прикарпаття» - 0:1

Голи: Дитко 82 

«Кремінь»: Олійник, Мягков, Антоніо, Бородай (Мурашов, 88), Чеботаєв, Білоус (Галата, 46), Геловані, Луїс, Бичков (Кривенко, 77), Сорокін, Куліш. Запасні: Данкович, Закорський, Островський, Молько, Кучеренко. Головний тренер: Олександр Головко

«Прикарпаття»: Піцан, Кузьмин, Сікач, Воробчак (Януш, 90+5), Волошинович (Шпирка, 76), Кохман (Дербах, 69), Семотюк (Хома, 83), Мелінишин, Француз, Вацеба, Цюцюра (Дитко, 65). Запасні: Сердюк, Бочкур. Головний тренер: Руслан Мостовий

Попередження: Антоніо 57 - Семотюк 72, Кузьмин 90+4


 

 

Арбітр - Олександр Афанасьєв (Харків)
Асистенти арбітра - Олександр Лапицький, Олексій Вітт (Київ)
Четвертий арбітр - Олександр Садовий (Кременчук)
Спостерігач арбітражу УАФ - Олександр Якименко (Київ)


 

Зауважимо, що наставник «синьо-білих» Олександр Головко у цьому матчі не зміг  розраховувати на Руслана Зубкова, який у попередньому матчі з «Вересом» отримав червону картку. А у «Прикарпаття» дискваліфікацію відбув нападник Роман Борчук.


Післяматчеві коментарі


Головний тренер Кременя Олександр Головко


Наставник "Прикарпаття" Руслан Мостовий


Футболіст "Кременя" Богдан Бичков


Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О
1 "Чорноморець" 6 3 3 0 9-6 12
2 "Металіст 1925" 5 3 2 0 6-3 11
3 "Гірник-Спорт" 5 3 1 1 11-8 10
4 "Миколаїв" 5 3 0 2 10-5 9
5 "Агробізнес" 5 3 0 2 8-6 9
6 "Волинь" 5 2 2 1 8-7 8
7 "Верес" 4 2 1 1 5-2 7
8 "Альянс" 4 2 1 1 6-5 7
9 "Нива" Т 6 1 4 1 8-10 7
10 "Полісся" 5 1 4 0 3-2 7
11 "Кремінь" 6 2 1 3 5-7 7
12 "Прикарпаття" 5 1 2 2 4-9 5
13 "ВПК-Агро" 4 1 1 2 6-9 4
14 "Оболонь" 4 1 0 3 7-7 3
15 "Авангард" 6 0 2 4 4-8 2
16 "Кристал" 5 0 0 5 4-10 0

 

Далі «Кремінь» чекає вояж: 16 жовтня в Одесі гра з «Чорноморцем», а 21 жовтня зіграємо з «Поліссям». 

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У гольовій перестрілці «Кремінь» програв «Прикарпаттю»

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь Прикарпаття
компанія «Інтера Люкс»
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