Незарахований гол «Кремененя»: наші на останніх хвилинах втрачають очки у грі з «Прикарпаттям»

Сьогодні, 11 жовтня, футболісти «Кременя» вдома мінімально програють «Прикарпаттю».
Голи: Дитко 82
«Кремінь»: Олійник, Мягков, Антоніо, Бородай (Мурашов, 88), Чеботаєв, Білоус (Галата, 46), Геловані, Луїс, Бичков (Кривенко, 77), Сорокін, Куліш. Запасні: Данкович, Закорський, Островський, Молько, Кучеренко. Головний тренер: Олександр Головко
«Прикарпаття»: Піцан, Кузьмин, Сікач, Воробчак (Януш, 90+5), Волошинович (Шпирка, 76), Кохман (Дербах, 69), Семотюк (Хома, 83), Мелінишин, Француз, Вацеба, Цюцюра (Дитко, 65). Запасні: Сердюк, Бочкур. Головний тренер: Руслан Мостовий
Попередження: Антоніо 57 - Семотюк 72, Кузьмин 90+4
Арбітр - Олександр Афанасьєв (Харків)
Асистенти арбітра - Олександр Лапицький, Олексій Вітт (Київ)
Четвертий арбітр - Олександр Садовий (Кременчук)
Спостерігач арбітражу УАФ - Олександр Якименко (Київ)
Зауважимо, що наставник «синьо-білих» Олександр Головко у цьому матчі не зміг розраховувати на Руслана Зубкова, який у попередньому матчі з «Вересом» отримав червону картку. А у «Прикарпаття» дискваліфікацію відбув нападник Роман Борчук.
Головний тренер Кременя Олександр Головко
Наставник "Прикарпаття" Руслан Мостовий
Футболіст "Кременя" Богдан Бичков
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Чорноморець"
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|2
|"Металіст 1925"
|5
|3
|2
|0
|6-3
|11
|3
|"Гірник-Спорт"
|5
|3
|1
|1
|11-8
|10
|4
|"Миколаїв"
|5
|3
|0
|2
|10-5
|9
|5
|"Агробізнес"
|5
|3
|0
|2
|8-6
|9
|6
|"Волинь"
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|7
|"Верес"
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|8
|"Альянс"
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|9
|"Нива" Т
|6
|1
|4
|1
|8-10
|7
|10
|"Полісся"
|5
|1
|4
|0
|3-2
|7
|11
|"Кремінь"
|6
|2
|1
|3
|5-7
|7
|12
|"Прикарпаття"
|5
|1
|2
|2
|4-9
|5
|13
|"ВПК-Агро"
|4
|1
|1
|2
|6-9
|4
|14
|"Оболонь"
|4
|1
|0
|3
|7-7
|3
|15
|"Авангард"
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
|16
|"Кристал"
|5
|0
|0
|5
|4-10
|0
Далі «Кремінь» чекає вояж: 16 жовтня в Одесі гра з «Чорноморцем», а 21 жовтня зіграємо з «Поліссям».