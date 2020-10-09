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Кременчук, Культура, Кременчуг

Маяк, загадковий злочин і любовний трикутник: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 388

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок


 

Джин Пендзивол «Дочери смотрителя маяка»

Елізабет утратила зір, але не силу духу. Вона більше не може читати та милуватися пейзажами, тому усі її думки сповнені музикою та  спогадами про родину, а особливо про сестру-близнючку Емілі. Один випадок змусив минуле увірватися в її життя: знайшлися щоденники батька, які він вів, коли керував маяком. Знайома дівчинка Морган читає їх для Елізабет. Разом вони занурюються у світ, далекий від сьогодення, переносяться на острів, де багато років тому сторож маяка виховував чудових дітей. Несподівано Елізабет та Морган відкривають давню сімейну таємницю, яка назавжди змінить їхнє життя.

Чарльз Мартин «Слезы небес»

Як це усвідомлювати, що твоє життя пішло прахом через зраду близької людин? І чи можливо виправити те, що сталося десятки років тому?

Втративши ресторан, який відкрили ще її батьки, Еллі і уявити собі не могла, що це стане поштовхом до загадкових подій, в результаті яких вона розкриє злочин, який скоїв її чоловік більше сорока років тому. Вона здійснить захоплюючу мандрівку в минуле заради кохання та співчуття. Адже любити ніколи не пізно і життя завжди дає другий шанс.

  
 

Марина Гримич «Клавка»

Дія роману відбувається у Спілці письменників України і в київському письменницькому будинку РОЛІТ у 1947 році, коли відбувся  сумнозвісний Пленум, відомий розгромом української літератури.

Клавка – секретарка Спілки письменників – знає про них усе, адже усі драматичні події відбуваються на її очах. Та й у її одноманітному житті відбуваються кардинальні зміни: вона опиняється в центрі любовного трикутника – між молодим письменником, який щойно повернувся з фронту і відповідальним працівником ЦК…
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги библиотека
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