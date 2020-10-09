Маяк, загадковий злочин і любовний трикутник: що кременчужанам почитати на вихідних

Чарльз Мартин «Слезы небес»

Як це усвідомлювати, що твоє життя пішло прахом через зраду близької людин? І чи можливо виправити те, що сталося десятки років тому?

Втративши ресторан, який відкрили ще її батьки, Еллі і уявити собі не могла, що це стане поштовхом до загадкових подій, в результаті яких вона розкриє злочин, який скоїв її чоловік більше сорока років тому. Вона здійснить захоплюючу мандрівку в минуле заради кохання та співчуття. Адже любити ніколи не пізно і життя завжди дає другий шанс.