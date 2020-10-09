Маяк, загадковий злочин і любовний трикутник: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Джин Пендзивол «Дочери смотрителя маяка»
Елізабет утратила зір, але не силу духу. Вона більше не може читати та милуватися пейзажами, тому усі її думки сповнені музикою та спогадами про родину, а особливо про сестру-близнючку Емілі. Один випадок змусив минуле увірватися в її життя: знайшлися щоденники батька, які він вів, коли керував маяком. Знайома дівчинка Морган читає їх для Елізабет. Разом вони занурюються у світ, далекий від сьогодення, переносяться на острів, де багато років тому сторож маяка виховував чудових дітей. Несподівано Елізабет та Морган відкривають давню сімейну таємницю, яка назавжди змінить їхнє життя.
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Чарльз Мартин «Слезы небес»
Як це усвідомлювати, що твоє життя пішло прахом через зраду близької людин? І чи можливо виправити те, що сталося десятки років тому?
Втративши ресторан, який відкрили ще її батьки, Еллі і уявити собі не могла, що це стане поштовхом до загадкових подій, в результаті яких вона розкриє злочин, який скоїв її чоловік більше сорока років тому. Вона здійснить захоплюючу мандрівку в минуле заради кохання та співчуття. Адже любити ніколи не пізно і життя завжди дає другий шанс.
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Марина Гримич «Клавка»
Дія роману відбувається у Спілці письменників України і в київському письменницькому будинку РОЛІТ у 1947 році, коли відбувся сумнозвісний Пленум, відомий розгромом української літератури.
Клавка – секретарка Спілки письменників – знає про них усе, адже усі драматичні події відбуваються на її очах. Та й у її одноманітному житті відбуваються кардинальні зміни: вона опиняється в центрі любовного трикутника – між молодим письменником, який щойно повернувся з фронту і відповідальним працівником ЦК…