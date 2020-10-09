У ДТП на Полтавщині травмувалося троє: два водія і пасажирка

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9 жовтня у Зіньківському районі на автодорозі «Полтава-Гадяч» близько 20.20 сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.





Зіткнулися Opel, під керуванням 42-річного водія та Audi, під керуванням 36-річого водія. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, а також пасажирка автомобіля Opel.





Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі вивчають причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.