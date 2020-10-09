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Надзвичайні новини, Полтавщина

У ДТП на Полтавщині травмувалося троє: два водія і пасажирка

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 823

Слідчі вивчають причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди

9 жовтня у Зіньківському районі на автодорозі «Полтава-Гадяч» близько 20.20 сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції.


Зіткнулися Opel, під керуванням 42-річного водія та Audi, під керуванням 36-річого водія. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії обох транспортних засобів, а також пасажирка автомобіля Opel.


Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі вивчають причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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