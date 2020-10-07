Кременчужанин показал концентрацию «оленей» на городских дорогах

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 244 Коментарів: 1

За 15 минут водитель зафиксировал несколько нарушений как со стороны «коллег», так и со стороны пешеходов