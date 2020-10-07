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Кременчук, Дороги & Дурні

Кременчужанин показал концентрацию «оленей» на городских дорогах

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 244 Коментарів: 1

 

За 15 минут водитель зафиксировал несколько нарушений как со стороны «коллег», так и со стороны пешеходов

Кременчужанин Сергей поделился на собственном Youtube-канале роликом с видеорегистратора. На нем запечатлены косяки на дорогах Кременчуга, которые засняты на протяжении 15 минут. 


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Автор: ТелеграфЪ Джерело фото: Sergey Chernyh, youtube.com Джерело відео: Sergey Chernyh, youtube.com
Теги: Дураки и дороги
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 219
zzzzzz:
Сьогодні, 17:44

"а че так можно было?"

- а ниче что там одна полоса в одну сторону, а хозяин видео куда поехал?на  1.46


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Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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