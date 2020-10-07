Кременчужанин показал концентрацию «оленей» на городских дорогах

За 15 минут водитель зафиксировал несколько нарушений как со стороны «коллег», так и со стороны пешеходов
Кременчужанин Сергей поделился на собственном Youtube-канале роликом с видеорегистратора. На нем запечатлены косяки на дорогах Кременчуга, которые засняты на протяжении 15 минут.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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