Кандидати у депутати на жовтих, а мери - на рожевих

Виборча комісія у Кременчуці затвердила порядок розташування партій у бюлетені з виборів міської ради Кременчука, а також колір бюлетенів.
Згідно з рішенням Центральної виборчої комісії від 24 вересня затверджено колір виборчих бюлетенів:
Таким чином, бюлетень з кандидатами до Кременчуцької міської ради матиме світло-жовтий кольор. А бюлетень кандидатів на посаду міського голови - світло-рожевий. До речі, прізвища в цьому бюлетені будуть розташовані в алфавітному порядку.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.