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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Кандидати у депутати на жовтих, а мери - на рожевих

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 305

 

Територіальна виборча комісія затвердила зразки бюлетенів

Виборча комісія у Кременчуці затвердила порядок розташування партій у бюлетені з виборів міської ради Кременчука, а також колір бюлетенів.


Хто з партій під яким номером йде на вибори у Кременчуцьку міську раду


Згідно з рішенням Центральної виборчої комісії від 24 вересня затверджено колір виборчих бюлетенів:

  • блакитного кольору - з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної ради;
  • світло-зеленого кольору - з виборів депутатів районної ради;
  • світло-жовтого кольору - з виборів депутатів міської ради;
  • світло-сірого кольору - з виборів депутатів районної у місті ради;
  • кремового кольору - з виборів депутатів сільської, селищної ради;
  • світло-рожевого кольору - з виборів сільського, селищного, міського голови.

Таким чином, бюлетень з кандидатами до Кременчуцької міської ради матиме світло-жовтий кольор. А бюлетень кандидатів на посаду міського голови - світло-рожевий. До речі, прізвища в цьому бюлетені будуть розташовані в алфавітному порядку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вибори місцеві вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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