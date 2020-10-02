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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Швидкість для дівчат: маленька кременчужанка стала чемпіонкою з картингу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 359 Коментарів: 2

Вітаємо нашу спортсменку

Кременчужанка Ангеліна Зайцева завоювала перемогу на чемпіонаті Дніпропетровської області з картингу. За інформацією пресслужби Департаменту освіти, вихованка КМЦПО займається під керівництвом тренера Дмитра Круглова. 


 


Ангеліна Зайцева, вихованка гуртка картингу Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобула перемогу у 5-му етапі Відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з картингу 2020 року у класі картів групи «Комер мікро».


Вітаємо маленьку чемпіонку із здобутими досягненням і бажає подальших перемог!


 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: картинг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

552
evil:
Сьогодні, 13:46

Скількі їй років?


1 0
582
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 14:22

Умничка! Новых побед тебе, котёнок! Но катай аккуратно!


1 0

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