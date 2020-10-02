Швидкість для дівчат: маленька кременчужанка стала чемпіонкою з картингу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 359 Коментарів: 2

Кременчужанка Ангеліна Зайцева завоювала перемогу на чемпіонаті Дніпропетровської області з картингу. За інформацією пресслужби Департаменту освіти, вихованка КМЦПО займається під керівництвом тренера Дмитра Круглова.









Ангеліна Зайцева, вихованка гуртка картингу Кременчуцького міського центру позашкільної освіти здобула перемогу у 5-му етапі Відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з картингу 2020 року у класі картів групи «Комер мікро».





Вітаємо маленьку чемпіонку із здобутими досягненням і бажає подальших перемог!



