Боксерки з Кременчука у складі збірної візьмуть участь в міжнародних змаганнях

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 455

Цими вихідними у Харкові завершився чемпіонат України серед жінок, молоді, юніорок та дівчат. Змагання тривали з 28 вересня до 4 жовтня. 250 учасниць з усіх регіонів України.





Кременчук представили спортсменки СК «Легіон» Ангеліна Андрійченко та Ольга Фалюш, які тренуються під керівництвом тренерів Андрія Андрійченка та Михайла Мельника.





Ангеліна Андрійченко, студентка КрНУ імОстроградського змагалася у категорії молодь. Наша спортсменка посіла третє місце у ваговій категорії 54 кг.





Ольга Фалюш (юніори) 52 кг – завоювала 2 місце (учениця 26 ліцею).

Дівчата вибороли місця в збірну команду України з боксу серед жінок й будуть брати участь у міжнародних змаганнях.