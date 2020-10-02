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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Боксерки з Кременчука у складі збірної візьмуть участь в міжнародних змаганнях

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 455

 

Вітаємо наших спортсменок 

Цими вихідними у Харкові завершився чемпіонат України серед жінок, молоді, юніорок та дівчат. Змагання тривали з 28 вересня до 4 жовтня. 250 учасниць з усіх регіонів України.


Кременчук представили спортсменки СК «Легіон» Ангеліна Андрійченко та Ольга Фалюш, які тренуються під керівництвом тренерів Андрія Андрійченка та Михайла Мельника.


Ангеліна Андрійченко, студентка КрНУ імОстроградського змагалася у категорії молодь. Наша спортсменка посіла третє місце у ваговій категорії 54 кг.


Ольга Фалюш (юніори) 52 кг – завоювала 2 місце (учениця 26 ліцею).

 

Дівчата вибороли місця в збірну команду України з боксу серед жінок й будуть брати участь у міжнародних змаганнях.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс
компанія «Інтера Люкс»

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