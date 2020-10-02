Під вартою залишили блогерів, які знущалися з людини онлайн

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 482 Коментарів: 1

Обрали міру запобіжного заходу щодо трьох чоловіків, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України). У СІЗО чоловіків відправили ще на початку вересня, проте адвокат підозрюваних подав скаргу на ухвалу. Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги та залишив чоловіків під вартою без права внесення застави, - інформує пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.





Історія бердичівських блогерів почалася у травні цього року. За інформацією відділу комунікації поліції Житомирської області, 25 травня до поліції звернулась бердичівлянка із повідомленням про зникнення її 28-річного сина. За словами жінки, кілька днів тому він пішов з дому та не повернувся. Потім правоохоронці виявили відеоканал, на якому транслювалися відео знущань з розшукуваного. Попередньо встановили, що 23 травня на вулиці незнайомець запропонував 28-річному чоловікові додатковий заробіток. Він обманом заманив того до себе у квартиру, де весь цей час разом з іншими особами утримував його в неволі. До того ж періодично знущався, бив різними предметами, знімаючи це на відео та викладаючи в інтернеті.





30 травня блогерам оголосили про підозру. Однак жоден з них на засідання суду, де розглядалось клопотання про обрання їм запобіжного заходу, не з’явився. Тому винесли ухвалу про примусовий привід чоловіків. Згодом вказаних громадян було оголошено у розшук, оскільки за місцем проживання вони не з’являлись. Затримали їх 9 вересня у Кременчуці.





Підозрювані свою вину не визнають. Вони вважають себе акторами. Нібито побитий хлопець - також актор, з ним про все заздалегідь домовилися.





У суді, під час обрання міри запобіжного заходу, адвокат підозрюваних показав документ. Це розписка постраждалого, де він відмовляється від звинувачень. Отримав від кривдників компенсацію у розмірі 20 тисяч гривень. Але це не рятує від кримінальної відповідальності – йдеться у сюжеті «Надзвичайних новин».





Чоловікам загрожує або обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.



