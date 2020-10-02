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Надзвичайні новини, Полтавщина

Під вартою залишили блогерів, які знущалися з людини онлайн

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 1 482 Коментарів: 1

 

Трьох чоловіків затримали у Кременчуці на початку вересня

Обрали міру запобіжного заходу щодо трьох чоловіків, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі людини (частина 2 статті 146 Кримінального кодексу України). У СІЗО чоловіків відправили ще на початку вересня, проте адвокат підозрюваних подав скаргу на ухвалу. Апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги та залишив чоловіків під вартою без права внесення застави, - інформує пресслужба Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області.


Історія бердичівських блогерів почалася у травні цього року. За інформацією відділу комунікації поліції Житомирської області, 25 травня до поліції звернулась бердичівлянка із повідомленням про зникнення її 28-річного сина. За словами жінки, кілька днів тому він пішов з дому та не повернувся. Потім правоохоронці виявили відеоканал, на якому транслювалися відео знущань з розшукуваного. Попередньо встановили, що 23 травня на вулиці незнайомець запропонував 28-річному чоловікові додатковий заробіток. Він обманом заманив того до себе у квартиру, де весь цей час разом з іншими особами утримував його в неволі. До того ж періодично знущався, бив різними предметами, знімаючи це на відео та викладаючи в інтернеті.


30 травня блогерам оголосили про підозру. Однак жоден з них на засідання суду, де розглядалось клопотання про обрання їм запобіжного заходу, не з’явився. Тому винесли ухвалу про примусовий привід чоловіків. Згодом вказаних громадян було оголошено у розшук, оскільки за місцем проживання вони не з’являлись. Затримали їх 9 вересня у Кременчуці.


Підозрювані свою вину не визнають. Вони вважають себе акторами. Нібито побитий хлопець - також актор, з ним про все заздалегідь домовилися.


У суді, під час обрання міри запобіжного заходу, адвокат підозрюваних показав документ. Це розписка постраждалого, де він відмовляється від звинувачень. Отримав від кривдників компенсацію у розмірі 20 тисяч гривень. Але це не рятує від кримінальної відповідальності – йдеться у сюжеті «Надзвичайних новин».


Чоловікам загрожує або обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: zt.npu.gov.ua
Теги: СІЗО побили
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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shoni1970:
Сьогодні, 11:38

Кадровый резерв новой полиции. Там таких ждут с нетерпением.


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