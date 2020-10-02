Бігти, щоб врятувати життя: добовий забіг друзів для Каті Білик

Особисті рекорди, марафони й залучення найменших спортсменів й це задля порятунку маленької кременчужанки
Добовий забіг друзів зібрав небайдужих кременчужан задля порятунку 10-річної Каті Білик. Дівчинка перенесла кілька хіміотерапій і зараз потребує фінансової підтримки. Забіг друзів проходить другий рік поспіль. Й цього разу зібралося 35 учасників, які пробігли в естафеті 25 години 289,6 км. Оскільки деякі бігуни продовжили бігти після передачі естафети, то в сумі вийшло – 740,66 км. Про це «Телеграфу» повідомив організатор забігу Михайло Паленко.
Рекорди Добового забігу друзів:
Особисті рекорди, марафони й залучення найменших спортсменів й це задля порятунку маленької кременчужанки
Добовий забіг друзів зібрав небайдужих кременчужан задля порятунку 10-річної Каті Білик. Дівчинка перенесла кілька хіміотерапій і зараз потребує фінансової підтримки. Забіг друзів проходить другий рік поспіль. Й цього разу зібралося 35 учасників, які пробігли в естафеті 25 години 289,6 км. Оскільки деякі бігуни продовжили бігти після передачі естафети, то в сумі вийшло – 740,66 км. Про це «Телеграфу» повідомив організатор забігу Михайло Паленко.
Рекорди Добового забігу друзів: