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Кременчук, Спорт, Благодійність

Бігти, щоб врятувати життя: добовий забіг друзів для Каті Білик

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 258

 Особисті рекорди, марафони й залучення найменших спортсменів й це задля порятунку маленької кременчужанки 

Добовий забіг друзів зібрав небайдужих кременчужан задля порятунку 10-річної Каті Білик. Дівчинка перенесла кілька хіміотерапій і зараз потребує фінансової підтримки. Забіг друзів проходить другий рік поспіль. Й цього разу зібралося 35 учасників, які пробігли в естафеті 25 години 289,6 км. Оскільки деякі бігуни продовжили бігти після передачі естафети, то в сумі вийшло – 740,66 км. Про це «Телеграфу» повідомив організатор забігу Михайло Паленко.


- Два учасники пробігли ультра марафон – 50 км, двоє – марафон 42 км, багато хто пробіг від 10 до 40 км. Для Каті  Білик ми зібрали 6 764 грн. Дяку всім за допомогу та підтримку – зауважив Михайло.


Для тих хто хоче допомогти дівчинці – картка батька 4149 4991 2435 8084 (Білик Віталій Петрович)


Рекорди Добового забігу друзів:

  • Олександр Борзенко – ультра марафон 50 км
  • Семен Дяченко – 50 км (нічний забіг)     
  • Оксана Хомченко – марафон 42,195 км (нічний забіг)
  • Ярослав Ярмак – 30 км (нічний забіг)
  • Уляна Чорнуха – 15 км (нічний забіг)
  • Святослав Чорнуха – наймолодший учасник змагань – 1,16 км
0
Автор: Альона Душенко
Теги: біг допомога благотворительность благодійність
компанія «Інтера Люкс»
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Кременчук, Спорт, Благодійність

Бігти, щоб врятувати життя: добовий забіг друзів для Каті Білик

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 258

 Особисті рекорди, марафони й залучення найменших спортсменів й це задля порятунку маленької кременчужанки 

Добовий забіг друзів зібрав небайдужих кременчужан задля порятунку 10-річної Каті Білик. Дівчинка перенесла кілька хіміотерапій і зараз потребує фінансової підтримки. Забіг друзів проходить другий рік поспіль. Й цього разу зібралося 35 учасників, які пробігли в естафеті 25 години 289,6 км. Оскільки деякі бігуни продовжили бігти після передачі естафети, то в сумі вийшло – 740,66 км. Про це «Телеграфу» повідомив організатор забігу Михайло Паленко.


- Два учасники пробігли ультра марафон – 50 км, двоє – марафон 42 км, багато хто пробіг від 10 до 40 км. Для Каті  Білик ми зібрали 6 764 грн. Дяку всім за допомогу та підтримку – зауважив Михайло.


Для тих хто хоче допомогти дівчинці – картка батька 4149 4991 2435 8084 (Білик Віталій Петрович)


Рекорди Добового забігу друзів:

  • Олександр Борзенко – ультра марафон 50 км
  • Семен Дяченко – 50 км (нічний забіг)     
  • Оксана Хомченко – марафон 42,195 км (нічний забіг)
  • Ярослав Ярмак – 30 км (нічний забіг)
  • Уляна Чорнуха – 15 км (нічний забіг)
  • Святослав Чорнуха – наймолодший учасник змагань – 1,16 км
0
Автор: Альона Душенко
Теги: біг допомога благотворительность благодійність
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

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