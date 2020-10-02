Муніципальна няня: як змінилися правила отримання цієї соціальної послуги

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30 вересня уряд затвердив постанову «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»

30 вересня уряд на черговому засіданні затвердив постанову «Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня». Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці Міністерства соціальної політики.





Внесені зміни визначають наступне:

розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить два прожиткові мінімуми на дітей віком до шести років;

компенсація послуги «Муніципальна няня» надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком тих, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

компенсація послуги «Муніципальна няня» надається, якщо один або обоє із батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;

компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду;

муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати трьох дітей, юридична особа – 10 дітей.

Також визначені вимоги до оформлення документів, що підтверджують оплату послуги з догляду муніципальній няні.





Нагадаємо, що ініціатива «Муніципальна няня» запровадило Мінсоцполітики у січні 2019 року. Наразі 34,6 тисяч осіб отримують компенсацію з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», на цю бюджетну програму у 2020 році передбачено 268,8 млн гривень.