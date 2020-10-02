На водоймах Полтавщини знову можна виловлювати раків

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30 вересня закінчився термін заборони на добування раків в період їх другої линьки на підконтрольних Полтавському рибоохоронному патрулю водних об’єктах. Тож з 1 жовтня, відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства, дозволяється лов раків раколовкою-«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм, волосінню з приманкою і рогаткою. Про це інформує Полтавський рибоохоронний патруль.





Нагадують, що одній особі за добу можна впіймати 30 екземплярів раків на водоймах загального користування та 50 екземплярів – на водоймах, закріплених за громадськими об'єднаннями. Мінімальний розмір дозволений до вилову рака становить 10 сантиметрів.





Забороняється лов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

За вилов раків з порушенням Правил любительського і спортивного рибальства на порушників може чекати адміністративна відповідальність як за ч. 3 ст. 85 КУпАП (штраф - 170 грн), так і за ч. 4 ст. 85 КУпАП (штраф - від 340 до 680 грн з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів).



Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн. за кожний екземпляр незаконно виловленого рака.





У разі порушень природоохоронного законодавства – терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» Полтавського рибоохоронного патруля: (068) 030-22-09.