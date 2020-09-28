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Кременчук, Культура, Топ-новость

У Кременчуці філателісти випустили конверт зі світлиною краєзнавця Євгена Бергера

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 219

 

Краєзнавець нещодавно відсвяткував своє день народження

Спілка філателістів Кременчука випустила пам’ятний поштовий конверт із відомим кременчужанином, істориком, краєзнавцем та філософом Євгеном Бергером. За інформацією Володимира Скляра, на конверті фото самого Євгена Дмитровича та напис «450 років - Кременчук». Дизайн підготував кременчуцький художник Вадим Каторгин.


- Цього року, звісно, виповнилося не 450, а 449 років із дня заснування нашого Кременчука. Втім, ми вирішили забігти на рік вперед – адже скоро святкуватимемо такий ювілей. Тим паче, як багато про історію нашого міста кременчужани чули саме від пана Євгена. Як багато він провів дво- чи трьохгодинних безкоштовних екскурсій. Таких цікавих та ідейних людей варто шанувати при житті, - повідомив Володимир Скляр.
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Автор: Альона Душенко
Теги: філателісти конверт Євген Бергер
компанія «Інтера Люкс»

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