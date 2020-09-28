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Кременчук, Полтавщина, Афіша

Кременчужан запрошують пройти безкоштовні онлайн-курси по ІТ і маркетингу в соцмережах

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 381

 

Подати заявку можна до 10 жовтня; резюме найкращих випускників передадуть на розгляд IТ-компаніям

Кременчужан запрошують на безкоштовні онлайн-курси по IT та маркетингу. Жителі Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Харківської, Донецької та Луганської областей (крім тимчасово окупованих територій) можуть пройти такі курси:

  • «Автоматизація тестування програмного забезпечення»;
  • «Маркетинг в соціальних мережах (SMM)».

Лекції допоможуть слухачам отримати цифрові знання і навички, якщо вони хочуть змінити професію або отримати додатковий дохід за рахунок роботи на фрілансі.


Обидва курси є безкоштовними й реалізуються школою програмування Codarium Academy в рамках партнерства з проєктом «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб», їх фінансує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH на замовлення уряду Німеччини.


Курс «Автоматизація тестування» навчить слухачів здійснювати перевірку програмного забезпечення за допомогою автотестів. Це дуже затребуваний напрямок в сфері IT, що дозволяє працювати віддалено.


Курс «Маркетинг в соціальних мережах (SMM)» присвячений веденню та просуванню сторінок в соцмережах, а також запуску рекламних кампаній в Facebook і Instagram. Дана спеціальність дозволяє працювати на фрілансі та поєднувати її з основною діяльністю.


Обидва курси проходитимуть дистанційно і розраховані на людей без попереднього досвіду в програмуванні, але які є впевненими користувачами комп'ютера. При відборі учасників перевагу надаватимуть переселенцям і представникам соціально вразливих груп, але подаватись можуть всі охочі.


Заняття проводитимуть 1-2 рази на тиждень у вечірній час протягом 6 місяців під керівництвом досвідчених менторів-практиків. По завершенні програми відбудеться захист фінального проєкту, учасникам вручать сертифікати про проходження курсу, а резюме найкращих випускників будуть передані на розгляд партнерським IТ-компаніям.


Курси стартують в кінці жовтня, прийом заявок відкритий до 10 жовтня. Для того, щоб зареєструватись, учасникам необхідно заповнити анкету і виконати невелике тестове завдання. Деталі та реєстрація - за посиланням.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: курсы онлайн IT-технологии социальные сети
компанія «Інтера Люкс»

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