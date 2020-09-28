Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Знову антирекорд: за добу в Україні виявили більше 4 тисяч випадків COVID-19

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 1 443

 

За останню добу на Полтавщині захворіло 125 людей, четверо померли

В Україні знову антирекорд по кількості хворих за добу: зафіксували 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 125.

За інформацією МОЗ, станом на 9.00 30 вересня у країні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало (за добу – 2 110 людей). Загалом провели 2 278 248 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 194 випадки;
  • Волинська область — 8 059 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5 822 випадки;
  • Донецька область — 3 477 випадків;
  • Житомирська область — 5 923 випадки;
  • Закарпатська область — 9 819 випадків;
  • Запорізька область — 3 995 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13 700 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 108 випадків;
  • м. Київ — 22 778 випадків;
  • Київська область — 9 139 випадків;
  • Львівська область — 20 350 випадків;
  • Луганська область — 1 049 випадків;
  • Миколаївська область — 3 163 випадки;
  • Одеська область — 13 529 випадків;
  • Полтавська область — 2 231 випадок;
  • Рівненська область — 12 411 випадків;
  • Сумська область — 4 223 випадки;
  • Тернопільська область — 13 514 випадків;
  • Харківська область — 18 678 випадків;
  • Херсонська область — 1 134 випадки;
  • Хмельницька область — 6 068 випадків;
  • Чернівецька область — 14 446 випадків;
  • Черкаська область — 4 022 випадки;
  • Чернігівська область — 4 127 випадків.

 

Полтавська ОДА повідомила, що за добу на Полтавщині коронавірус виявили:

  • у Полтаві – 80 хворих;
  • у Миргороді – 9 випадків;
  • у колишньому Лохвицькому районі – 8 хворих;
  • у Полтавському районі – 7 випадків;
  • на Пирятинщині, у Кременчуцькому районі та Кременчуці – по три випадки;
  • на Диканщині, Котелевщині, у Миргородському районі – по два хворі;
  • у Гадячі, Горішніх Плавнях, на Новосанжарщині, Хорольщині, Великобагачанщині, у Лубенському районі – по одному випадку відповідно.

Всього у Полтавській області зареєстрували 40 летальних випадків, нових за добу – 4 (Полтава, Кременчук, колишні Великобагачанський і Новосанжарський райони). Одужали 1029 жителів області, продовжують лікування 1162 людини, зокрема 76 дітей.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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