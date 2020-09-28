Знову антирекорд: за добу в Україні виявили більше 4 тисяч випадків COVID-19

За останню добу на Полтавщині захворіло 125 людей, четверо померли
В Україні знову антирекорд по кількості хворих за добу: зафіксували 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 125.
За інформацією МОЗ, станом на 9.00 30 вересня у країні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало (за добу – 2 110 людей). Загалом провели 2 278 248 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 194 випадки;
- Волинська область — 8 059 випадків;
- Дніпропетровська область — 5 822 випадки;
- Донецька область — 3 477 випадків;
- Житомирська область — 5 923 випадки;
- Закарпатська область — 9 819 випадків;
- Запорізька область — 3 995 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 700 випадків;
- Кіровоградська область — 1 108 випадків;
- м. Київ — 22 778 випадків;
- Київська область — 9 139 випадків;
- Львівська область — 20 350 випадків;
- Луганська область — 1 049 випадків;
- Миколаївська область — 3 163 випадки;
- Одеська область — 13 529 випадків;
- Полтавська область — 2 231 випадок;
- Рівненська область — 12 411 випадків;
- Сумська область — 4 223 випадки;
- Тернопільська область — 13 514 випадків;
- Харківська область — 18 678 випадків;
- Херсонська область — 1 134 випадки;
- Хмельницька область — 6 068 випадків;
- Чернівецька область — 14 446 випадків;
- Черкаська область — 4 022 випадки;
- Чернігівська область — 4 127 випадків.
Полтавська ОДА повідомила, що за добу на Полтавщині коронавірус виявили:
- у Полтаві – 80 хворих;
- у Миргороді – 9 випадків;
- у колишньому Лохвицькому районі – 8 хворих;
- у Полтавському районі – 7 випадків;
- на Пирятинщині, у Кременчуцькому районі та Кременчуці – по три випадки;
- на Диканщині, Котелевщині, у Миргородському районі – по два хворі;
- у Гадячі, Горішніх Плавнях, на Новосанжарщині, Хорольщині, Великобагачанщині, у Лубенському районі – по одному випадку відповідно.
Всього у Полтавській області зареєстрували 40 летальних випадків, нових за добу – 4 (Полтава, Кременчук, колишні Великобагачанський і Новосанжарський райони). Одужали 1029 жителів області, продовжують лікування 1162 людини, зокрема 76 дітей.