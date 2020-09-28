Знову антирекорд: за добу в Україні виявили більше 4 тисяч випадків COVID-19

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За останню добу на Полтавщині захворіло 125 людей, четверо померли

В Україні знову антирекорд по кількості хворих за добу: зафіксували 4 027 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 125.



За інформацією МОЗ, станом на 9.00 30 вересня у країні 208 959 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 129 летальних, 92 360 пацієнтів одужало (за добу – 2 110 людей). Загалом провели 2 278 248 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 194 випадки;

Волинська область — 8 059 випадків;

Дніпропетровська область — 5 822 випадки;

Донецька область — 3 477 випадків;

Житомирська область — 5 923 випадки;

Закарпатська область — 9 819 випадків;

Запорізька область — 3 995 випадків;

Івано-Франківська область — 13 700 випадків;

Кіровоградська область — 1 108 випадків;

м. Київ — 22 778 випадків;

Київська область — 9 139 випадків;

Львівська область — 20 350 випадків;

Луганська область — 1 049 випадків;

Миколаївська область — 3 163 випадки;

Одеська область — 13 529 випадків;

Полтавська область — 2 231 випадок;

Рівненська область — 12 411 випадків;

Сумська область — 4 223 випадки;

Тернопільська область — 13 514 випадків;

Харківська область — 18 678 випадків;

Херсонська область — 1 134 випадки;

Хмельницька область — 6 068 випадків;

Чернівецька область — 14 446 випадків;

Черкаська область — 4 022 випадки;

Чернігівська область — 4 127 випадків.

Полтавська ОДА повідомила, що за добу на Полтавщині коронавірус виявили:

у Полтаві – 80 хворих;

у Миргороді – 9 випадків;

у колишньому Лохвицькому районі – 8 хворих;

у Полтавському районі – 7 випадків;

на Пирятинщині, у Кременчуцькому районі та Кременчуці – по три випадки;

на Диканщині, Котелевщині, у Миргородському районі – по два хворі;

у Гадячі, Горішніх Плавнях, на Новосанжарщині, Хорольщині, Великобагачанщині, у Лубенському районі – по одному випадку відповідно.

Всього у Полтавській області зареєстрували 40 летальних випадків, нових за добу – 4 (Полтава, Кременчук, колишні Великобагачанський і Новосанжарський райони). Одужали 1029 жителів області, продовжують лікування 1162 людини, зокрема 76 дітей.



