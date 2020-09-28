До 1 жовтня треба позбавиться від «старих» гривень та 25 копійок

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 402

Монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків (до 2003 року) перестають бути засобом платежу з 1 жовтня 2020 року - повідомили в НБУ.





Починаючи із 1 жовтня усі магазини, ресторани, сфера побуту мають припинити приймати, а залишки таких монет і банкнот - до 16 жовтня здати до кас банків України для зарахування на рахунки.





Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

в усіх українських банках - упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2021 року включно;

у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2023 року включно.

Після того, як у торговців будуть відсутні монети номіналом 25 копійок, то під час готівкових розрахунків вони можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги (до сум, кратних 10 копійкам).





Що стосується банкнот старого зразка, які введені у обіг до 2003 року, то вони майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу. Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять.





Окрім того варто зважати, що на відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні «сріблясті» монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.