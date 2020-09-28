Поєднання традицій з інноваціями: у День Міста ТЪ побував на Кохнівському хлібзаводі

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Тепер ми знаємо, де та як народжується хліб, який користується шаленим попитом у кременчужан

29 вересня на Кохнівському хлібзаводі відбулася презентація нових ліній виробництва – тостового хліба та лаваша. Також показали лінію, на якій випікають ті самі батони, що ще в 2018 році підкорили кременчужан. «ТелеграфЪ» також побував на виробництві і тепер ми знаємо, де та як народжується хліб, який користується шаленим попитом у кременчужан.





Нам показали та розказали все про три лінії виробництва - тостового хліба, батона та лаваша. Високотехнологічне обладнання ліній від всесвітньо шанованої виробничої компанії Gostol і, на момент його встановлення, аналогічного не було на жодному підприємстві в Україні.









Який хліб люблять кременчужани





Кожного дня на заводі виготовляється 35 тонн - 75 000 шт хлібин за добу. Продуктивність однієї лінії на годину - близько 2-3 тис буханок. 85% виготовленої продукції реалізовують на Полтавщині, при цьому дві третини з цього - у Кременчуці. Найбільшим попитом серед кременчужан користується батон гірчичний і тостовий хліб.





- Батон гірчичний такий ароматний і має оригінальний присмак завдяки гірчичній олії, - поділився секретом директор Кохнівського хлібзаводу Сергій Ващенко. - Для того, щоб хліб був смачним, м'яким і ароматним необхідно не жаліти коштів на інгридієнти - ми купуємо справжню гірчичну олію, високоякісне борошно, закваски та інгридієнти; співпрацюємо з кращими постачальниками, наприклад, бельгійською міжнародною корпорацією Puratos, яка з 20 століття славиться своїми інгридієнтами для хлібопекарських продуктів.





Усі види продуктів, які використовуються у виробництві, мають сертифікати відповідності, а також відповідають ХАССПу - системі харчової безпеки. Проте, сировину навіть від найзнаніших виробників слід перевіряти, щоб бути певними в якості готової продукції.





- Вся сировина, яка надходить на підприємство, супроводжується сертифікатами якості. Вся наша продукція також сертифікована і відповідає ДСТУ. У нас є своя лабораторія, де ми контролюємо якість сировини, - розповіла журналістам головний технолог хлібозаводу Тетяна Клунко.





Першу лінію на Кохнівському хлібозаводі було встановлено 2018 року. Вона забезпечила бездоганну якість та чудовий смак відомого у кожній родині кохнівського батону зі смаком дитинства. У 2019-му було вирішено виробництво розширити і ось нас зустрічає нова лінія для виготовлення формового хліба, знаного як «цеглинка».









Лінія, якій немає рівних в Україні





Як розповів нам директор Кохнівського хлібзаводу Сергій Ващенко, тостова лінія - перша така в Україні. До цього на жодному підприємстві лінії з таким рівнем автоматизації виробництва не було. Це 90% автоматизації. Лінію обслуговує всього 2 людини, а її максимальна продуктивність - 23 т на добу. На ній виробляється тостовий хліб, лінійка житніх і формових хлібів. Унікальність лінії в тому, що хліб готують безконтактним способом за ретельно розробленими технологічними процесами та досконалою рецептурою. При цьому кожен технологічний процес супроводжується ретельним контролем з боку технологів підприємства.





- Це безконтактне виробництво - воно якісніше і стабільніше, - розповів Ващенко. - Хліб на ній завжди виходить однаково смачний. Раніше такі лінії в Україні не використовували, тому що людська праця коштувала дешево і нею було вигідно заміняти автоматизацію. Ми отримуємо якісну продукцію, завдяки використанню інноваційних технологій і безконтактному виробництву. Ми йдемо в Європу, де автоматизація більш популярна.









Яких новинок чекати





Кохнівський хлібзавод оглянув хазяйським оком один із власників Сергій Мазур, відзначив, що абсолютно задоволений проектом.





- На майбутнє хочу побачити подібні заводи хліба і не лише в інших містах України. Для мене особисто важливо, щоб українці мали доступні і якісні продукти харчування, бо це здоров’я нації, - зазначив Сергій Мазур.





Останню піч яку встановили на заводі - піч німецького виробництва MIWE. MIWE - лідер у Європі по виготовленню хлібопекарського обладнання.





- Ми плануємо на ній запустити виготовлення ексклюзивних хлібів: чіабати, цільнозернові, приближені до домашніх - великі, ручної ручної обробки, - розповів Ващенко. - Німці змогли поєднати і прадавні традиції, і нові технології. В печі хліб випікається на натуральному камені, але цей процес контролюється сучасною інноваційною технологією. Тож чекайте скоро на прилавках!