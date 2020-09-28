Поєднання традицій з інноваціями: у День Міста ТЪ побував на Кохнівському хлібзаводі

29 вересня на Кохнівському хлібзаводі відбулася презентація нових ліній виробництва – тостового хліба та лаваша. Також показали лінію, на якій випікають ті самі батони, що ще в 2018 році підкорили кременчужан. «ТелеграфЪ» також побував на виробництві і тепер ми знаємо, де та як народжується хліб, який користується шаленим попитом у кременчужан.
Нам показали та розказали все про три лінії виробництва - тостового хліба, батона та лаваша. Високотехнологічне обладнання ліній від всесвітньо шанованої виробничої компанії Gostol і, на момент його встановлення, аналогічного не було на жодному підприємстві в Україні.
Кожного дня на заводі виготовляється 35 тонн - 75 000 шт хлібин за добу. Продуктивність однієї лінії на годину - близько 2-3 тис буханок. 85% виготовленої продукції реалізовують на Полтавщині, при цьому дві третини з цього - у Кременчуці. Найбільшим попитом серед кременчужан користується батон гірчичний і тостовий хліб.
Усі види продуктів, які використовуються у виробництві, мають сертифікати відповідності, а також відповідають ХАССПу - системі харчової безпеки. Проте, сировину навіть від найзнаніших виробників слід перевіряти, щоб бути певними в якості готової продукції.
Першу лінію на Кохнівському хлібозаводі було встановлено 2018 року. Вона забезпечила бездоганну якість та чудовий смак відомого у кожній родині кохнівського батону зі смаком дитинства. У 2019-му було вирішено виробництво розширити і ось нас зустрічає нова лінія для виготовлення формового хліба, знаного як «цеглинка».
Як розповів нам директор Кохнівського хлібзаводу Сергій Ващенко, тостова лінія - перша така в Україні. До цього на жодному підприємстві лінії з таким рівнем автоматизації виробництва не було. Це 90% автоматизації. Лінію обслуговує всього 2 людини, а її максимальна продуктивність - 23 т на добу. На ній виробляється тостовий хліб, лінійка житніх і формових хлібів. Унікальність лінії в тому, що хліб готують безконтактним способом за ретельно розробленими технологічними процесами та досконалою рецептурою. При цьому кожен технологічний процес супроводжується ретельним контролем з боку технологів підприємства.
Кохнівський хлібзавод оглянув хазяйським оком один із власників Сергій Мазур, відзначив, що абсолютно задоволений проектом.
Останню піч яку встановили на заводі - піч німецького виробництва MIWE. MIWE - лідер у Європі по виготовленню хлібопекарського обладнання.