За добу в Україні зафіксували 3 627 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 137

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Полтавська область побила антирекорд по кількості хворих за добу, найбільший приріст – у Полтаві

За добу в Україні зафіксували 3 627 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 137.



За даними МОЗ, станом на 9.00 29 вересня в нашій країні 204 932 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 4 065 летальних, 90 250 пацієнтів одужало (за добу – 1 797 людей). Загалом провели 2 250 676 тестувань методом ПЛР.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 062 випадки;

Волинська область — 7 911 випадків;

Дніпропетровська область — 5551 випадок;

Донецька область — 3 132 випадки;

Житомирська область — 5 826 випадків;

Закарпатська область — 9 735 випадків;

Запорізька область — 3 895 випадків;

Івано-Франківська область — 13 577 випадків;

Кіровоградська область — 1 090 випадків;

м. Київ — 22 559 випадків;

Київська область — 8 996 випадків;

Львівська область — 20 085 випадків;

Луганська область — 1000 випадків;

Миколаївська область — 3 074 випадки;

Одеська область — 13 350 випадків;

Полтавська область — 2 107 випадків;

Рівненська область — 12 302 випадки;

Сумська область — 4 008 випадків;

Тернопільська область — 13 303 випадки;

Харківська область — 18 129 випадків;

Херсонська область — 1 084 випадки;

Хмельницька область — 5 896 випадків;

Чернівецька область — 14 280 випадків;

Черкаська область — 3 881 випадок;

Чернігівська область — 4 099 випадків.

Полтавська ОДА сповістила про антирекорд для Полтавщини по кількості хворих за добу: