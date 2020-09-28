Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні зафіксували 3 627 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 137

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 1 112

 

Полтавська область побила антирекорд по кількості хворих за добу, найбільший приріст – у Полтаві

За добу в Україні зафіксували 3 627 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 137.

За даними МОЗ, станом на 9.00 29 вересня в нашій країні 204 932 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 4 065 летальних, 90 250 пацієнтів одужало (за добу – 1 797 людей). Загалом провели 2 250 676 тестувань методом ПЛР.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 062 випадки;
  • Волинська область — 7 911 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5551 випадок;
  • Донецька область — 3 132 випадки;
  • Житомирська область — 5 826 випадків;
  • Закарпатська область — 9 735 випадків;
  • Запорізька область — 3 895 випадків;
  • Івано-Франківська область — 13 577 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 090 випадків;
  • м. Київ — 22 559 випадків;
  • Київська область — 8 996 випадків;
  • Львівська область — 20 085 випадків;
  • Луганська область — 1000 випадків;
  • Миколаївська область — 3 074 випадки;
  • Одеська область — 13 350 випадків;
  • Полтавська область — 2 107 випадків;
  • Рівненська область — 12 302 випадки;
  • Сумська область — 4 008 випадків;
  • Тернопільська область — 13 303 випадки;
  • Харківська область — 18 129 випадків;
  • Херсонська область — 1 084 випадки;
  • Хмельницька область — 5 896 випадків;
  • Чернівецька область — 14 280 випадків;
  • Черкаська область — 3 881 випадок;
  • Чернігівська область — 4 099 випадків.

 

Полтавська ОДА сповістила про антирекорд для Полтавщини по кількості хворих за добу:

  • у Полтаві – 96 нових випадків;
  • у Полтавському районі – 9 хворих;
  • у Миргороді – 7 випадків;
  • на Новосанжарщині – 4 випадки;
  • у Горішніх Плавнях, на Шишаччині – по 3 хворі;
  • у Кременчуці, на Хорольщині, Козельщині, у Лубенському районі – по два відповідно;
  • у Лубнах, Гадячі, колишніх Лохвицькому, Решетилівському, Гадяцькому, Карлівському, Семенівському районах – по одному хворому.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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