За добу в Україні зафіксували 3 627 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 137
Сьогодні, 12:25
Переглядів: 1 112
Полтавська область побила антирекорд по кількості хворих за добу, найбільший приріст – у Полтаві
За добу в Україні зафіксували 3 627 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 137.
За даними МОЗ, станом на 9.00 29 вересня в нашій країні 204 932 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 4 065 летальних, 90 250 пацієнтів одужало (за добу – 1 797 людей). Загалом провели 2 250 676 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 062 випадки;
- Волинська область — 7 911 випадків;
- Дніпропетровська область — 5551 випадок;
- Донецька область — 3 132 випадки;
- Житомирська область — 5 826 випадків;
- Закарпатська область — 9 735 випадків;
- Запорізька область — 3 895 випадків;
- Івано-Франківська область — 13 577 випадків;
- Кіровоградська область — 1 090 випадків;
- м. Київ — 22 559 випадків;
- Київська область — 8 996 випадків;
- Львівська область — 20 085 випадків;
- Луганська область — 1000 випадків;
- Миколаївська область — 3 074 випадки;
- Одеська область — 13 350 випадків;
- Полтавська область — 2 107 випадків;
- Рівненська область — 12 302 випадки;
- Сумська область — 4 008 випадків;
- Тернопільська область — 13 303 випадки;
- Харківська область — 18 129 випадків;
- Херсонська область — 1 084 випадки;
- Хмельницька область — 5 896 випадків;
- Чернівецька область — 14 280 випадків;
- Черкаська область — 3 881 випадок;
- Чернігівська область — 4 099 випадків.
Полтавська ОДА сповістила про антирекорд для Полтавщини по кількості хворих за добу:
- у Полтаві – 96 нових випадків;
- у Полтавському районі – 9 хворих;
- у Миргороді – 7 випадків;
- на Новосанжарщині – 4 випадки;
- у Горішніх Плавнях, на Шишаччині – по 3 хворі;
- у Кременчуці, на Хорольщині, Козельщині, у Лубенському районі – по два відповідно;
- у Лубнах, Гадячі, колишніх Лохвицькому, Решетилівському, Гадяцькому, Карлівському, Семенівському районах – по одному хворому.