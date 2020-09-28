У Кременчуці шукають директора Клубу юних моряків «Гардемарин»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 597

Документи претенденти можуть подати протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу

Управління у справах сімей та дітей оголосило конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального позашкільного навчального закладу «Клуб юних моряків «Гардемарин».





Відповідно до статті 21 Закону України «Про позашкільну освіту», вимоги до кандидатів такі:

бути громадянином України;

мати вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

мати організаторські здібності, фізичний і психічний стани, які не перешкоджають виконанню посадових обов’язків.





Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на отримання посади, подає такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади директора позашкільного навчального закладу комунальної форми власності;

копію (копії) документа (документів) про освіту;

особистий листок з обліку кадрів, фото 3x4;

копії документів, що підтверджують педагогічні звання та кваліфікаційну категорію (за наявності);

копію трудової книжки;

копію особової медичної книжки;

копію довідки психоневрологічного диспансеру;

заяву про згоду на збір та обробку персональних даних;

мотиваційний лист;

перспективний план розвитку закладу;

декларацію про доходи за 2019 рік.

Копії звіряються з оригіналами. Документи слід надавати особисто за адресою: площа Перемоги, 2, к. 114 протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу (контактний телефон 3-61-67, 098-839-11-61).