Де й о котрій 29 вересня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
29 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Кавказька, 1-59,
- вул. Соломії Крушельницької, 44-189,
- вул. Тимірязєва, 1-31,
- вул. Заводська, 1-131,
- вул. Чечелівська, 2-46,
- вул. Кавказька, 1-59,
- пров. Єсєніна, 1-20,
- пров. Одеський, 3-28,
- пров. Чечелівський, 2-41,
- пр. Петька, 3-49,
- пр. Корабліної, 4-50,
- пр. Турубари, 4-19,
- пр. Одеський, 4-36
- вул. Республіканська, 95,
- вул. Петра Калнишевського, 48-61,
- вул. Дніпровська, 1-65,
- вул. Центральна, 1/20,2-32,
- вул. Перекопська, 6-8,
- пров. Січовий, 1-17,
- пров. Дачний, 1-30,
- пров. Грушевий, 2-28,
- пров. Дніпровський, 3-17
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Чкалова, 108-179,
- пров. Робітничий, 4-29,
- пров. Сівашський, 3-30,
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Гайдамацька, 11-46,
- вул. Космонавтів, 39-76,
- вул. Кавалерійська, 8-49,
- вул. Василя Стуса, 32-64,
- пров. Чигиринський, 1-17,
- пров. Бородинський 1-21,
- пров. Олега Ольжича, 1-32,
- просп. Свободи, 130,
- вул. Ватутіна, 19-90,
- вул. Матросова, 57-92,
- пров. Гвардійський, 16,
- пров.Тургенєва, 3-12,
- пров.Тесленка, 23-29,
- пров. Толстого, 6-30.