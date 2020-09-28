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Де й о котрій 29 вересня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 125

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

29 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Кавказька, 1-59,
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-189,
  • вул. Тимірязєва, 1-31,
  • вул. Заводська, 1-131,
  • вул. Чечелівська, 2-46,
  • вул. Кавказька, 1-59,
  • пров. Єсєніна, 1-20,
  • пров. Одеський, 3-28,
  • пров. Чечелівський, 2-41,
  • пр. Петька, 3-49,
  • пр. Корабліної, 4-50,
  • пр. Турубари, 4-19,
  • пр. Одеський, 4-36
  • вул. Республіканська, 95,
  • вул. Петра Калнишевського, 48-61,
  • вул. Дніпровська, 1-65,
  • вул. Центральна, 1/20,2-32,
  • вул. Перекопська, 6-8,
  • пров. Січовий, 1-17,
  • пров. Дачний, 1-30,
  • пров. Грушевий, 2-28,
  • пров. Дніпровський, 3-17

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Чкалова, 108-179,
  • пров. Робітничий, 4-29,
  • пров. Сівашський, 3-30,
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Гайдамацька, 11-46,
  • вул. Космонавтів, 39-76,
  • вул. Кавалерійська, 8-49,
  • вул. Василя Стуса, 32-64,
  • пров. Чигиринський, 1-17,
  • пров. Бородинський 1-21,
  • пров. Олега Ольжича, 1-32,
  • просп. Свободи, 130,
  • вул. Ватутіна, 19-90,
  • вул. Матросова, 57-92,
  • пров. Гвардійський, 16,
  • пров.Тургенєва, 3-12,
  • пров.Тесленка, 23-29,
  • пров. Толстого, 6-30.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график отключения Полтаваоблэнерго
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