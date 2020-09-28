Де й о котрій 29 вересня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

29 вересня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Кавказька, 1-59,

вул. Соломії Крушельницької, 44-189,

вул. Тимірязєва, 1-31,

вул. Заводська, 1-131,

вул. Чечелівська, 2-46,

вул. Кавказька, 1-59,

пров. Єсєніна, 1-20,

пров. Одеський, 3-28,

пров. Чечелівський, 2-41,

пр. Петька, 3-49,

пр. Корабліної, 4-50,

пр. Турубари, 4-19,

пр. Одеський, 4-36

вул. Республіканська, 95,

вул. Петра Калнишевського, 48-61,

вул. Дніпровська, 1-65,

вул. Центральна, 1/20,2-32,

вул. Перекопська, 6-8,

пров. Січовий, 1-17,

пров. Дачний, 1-30,

пров. Грушевий, 2-28,

пров. Дніпровський, 3-17

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами: