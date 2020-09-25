Де 28 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

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Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

28 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.





З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

вул. Олександрійська, 18, 27-49;

вул. Сергія Єфремова, 13-38;

вул. Самойлова, 28-36;

пров. Шкільний, 10-15;

пров. Транспортний, 12/16.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ПЛ):

вул. Олексія Древаля, 146-223;

вул. Індустріальна, 98;

6-й пров. Індустріальний, 1-7.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):