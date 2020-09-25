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Де 28 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 943

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00

28 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.


З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):

  • вул. Олександрійська, 18, 27-49;
  • вул. Сергія Єфремова, 13-38;
  • вул. Самойлова, 28-36;
  • пров. Шкільний, 10-15;
  • пров. Транспортний, 12/16.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ПЛ):

  • вул. Олексія Древаля, 146-223;
  • вул. Індустріальна, 98;
  • 6-й пров. Індустріальний, 1-7.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):

  • вул. Чкалова, 108-179;
  • пров. Робітничий, 4-29;
  • пров. Сівашський, 3-30;
  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Космонавтів, 39-76;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Бородинський 1-21;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32;
  • просп. Свободи, 130;
  • пров. Гвардійський, 18,20;
  • пров. Тургенєва, 3-12;
  • пров. Тесленка, 23-29;
  • пров. Товстого, 6-30.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график
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