Де 28 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00/8.00 до 17.00/18.00
28 вересня у Кременчуці у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів.
З 6.00 до 18.00 світла не буде за наступними адресами (через виконання планових робіт на ТП):
- вул. Олександрійська, 18, 27-49;
- вул. Сергія Єфремова, 13-38;
- вул. Самойлова, 28-36;
- пров. Шкільний, 10-15;
- пров. Транспортний, 12/16.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через виконання планових робіт на ПЛ):
- вул. Олексія Древаля, 146-223;
- вул. Індустріальна, 98;
- 6-й пров. Індустріальний, 1-7.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами (через проведення робіт з виконання інвестиційної програми):
- вул. Чкалова, 108-179;
- пров. Робітничий, 4-29;
- пров. Сівашський, 3-30;
- вул. Чорноморська, 15-64;
- вул. Гайдамацька, 11-46;
- вул. Космонавтів, 39-76;
- вул. Кавалерійська, 8-49;
- вул. Василя Стуса, 32-64;
- пров. Чигиринський, 1-17;
- пров. Бородинський 1-21;
- пров. Олега Ольжича, 1-32;
- просп. Свободи, 130;
- пров. Гвардійський, 18,20;
- пров. Тургенєва, 3-12;
- пров. Тесленка, 23-29;
- пров. Товстого, 6-30.