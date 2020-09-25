У партии ОПЗЖ не приняли документы – они не будут участвовать в выборах в райсовет

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 471

Кременчугская территориальная районная избирательная комиссия не приняла документы, поданные от партии «Опозиційна платформа за життя» (ОПЗЖ). Срок для принятия документов истек (до 00.00 24 сентября). ОПЗЖ не будет участвовать в выборах в Кременчугский райсовет. Эту информацию «Телеграфу» подтвердили в районной избирательной комиссии.



Как нам сообщили в теризбиркоме, представитель ОПЗЖ принесла документы в 23 часа 20 минут. Пакет документов оказался неполным, в нем были лишь списки кандидатов в Кременчугский районный совет. До истечения срока приёма документов оставалось 40 минут, поэтому девушке предложили бежать собирать документы. Она ушла и не вернулась.



В итоге документы ОПЗЖ не зарегистрированы. Партия не будет участвовать в выборах в Кременчугский райсовет. Соответственно, и в райсовете она не будет представлена.



Это беспрецедентный случай. Напомним, в ОПЗЖ – также, как и в «Европейской солидарности» (ЕС), – начался предвыборный внутрипартийный раскол. Только в ОПЗЖ он начался много раньше – уже зимой. Тогда главой Полтавской городской парторганизации ОПЗЖ и членом её политсовета стал одиозный нардеп Илья Кива. Он – креатура Медведчука и Рабиновича. А кременчугская ветвь ОПЗЖ – люди Юрия Бойко. И глава областной парторганизации ОПЗЖ от этой ветви Олег Сазонов – тоже человек Бойко. И кандидат в мэры Кременчуга от ОПЗЖ Геннадий Иванян – тоже человек Бойко. Что-то у них пошло не так. 23 сентября «Кременчугская газета» сообщила, что в селе Песчаном проходит областная партконференция ОПЗЖ по выдвижению кандидатов на местные выборы – и ведет её Кива, а Сазонова и Иваняна там нет.





Закончилось всё это тем, что, по факту, ОПЗЖ не собрали необходимый пакет документов, не уложились в сроки и не будут участвовать в выборах в Кременчугский райсовет.