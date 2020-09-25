У партии ОПЗЖ не приняли документы – они не будут участвовать в выборах в райсовет

Кременчугская территориальная районная избирательная комиссия не приняла документы, поданные от партии «Опозиційна платформа за життя» (ОПЗЖ). Срок для принятия документов истек (до 00.00 24 сентября). ОПЗЖ не будет участвовать в выборах в Кременчугский райсовет. Эту информацию «Телеграфу» подтвердили в районной избирательной комиссии.
Как нам сообщили в теризбиркоме, представитель ОПЗЖ принесла документы в 23 часа 20 минут. Пакет документов оказался неполным, в нем были лишь списки кандидатов в Кременчугский районный совет. До истечения срока приёма документов оставалось 40 минут, поэтому девушке предложили бежать собирать документы. Она ушла и не вернулась.
В итоге документы ОПЗЖ не зарегистрированы. Партия не будет участвовать в выборах в Кременчугский райсовет. Соответственно, и в райсовете она не будет представлена.
Это беспрецедентный случай. Напомним, в ОПЗЖ – также, как и в «Европейской солидарности» (ЕС), – начался предвыборный внутрипартийный раскол. Только в ОПЗЖ он начался много раньше – уже зимой. Тогда главой Полтавской городской парторганизации ОПЗЖ и членом её политсовета стал одиозный нардеп Илья Кива. Он – креатура Медведчука и Рабиновича. А кременчугская ветвь ОПЗЖ – люди Юрия Бойко. И глава областной парторганизации ОПЗЖ от этой ветви Олег Сазонов – тоже человек Бойко. И кандидат в мэры Кременчуга от ОПЗЖ Геннадий Иванян – тоже человек Бойко. Что-то у них пошло не так. 23 сентября «Кременчугская газета» сообщила, что в селе Песчаном проходит областная партконференция ОПЗЖ по выдвижению кандидатов на местные выборы – и ведет её Кива, а Сазонова и Иваняна там нет.
Закончилось всё это тем, что, по факту, ОПЗЖ не собрали необходимый пакет документов, не уложились в сроки и не будут участвовать в выборах в Кременчугский райсовет.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.