«Рідне місто» не выставило соперника Малецкому – они объяснили, почему

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Партия «Рідне місто» подала на регистрацию списки кандидатов (42) в Кременчугский горсовет. Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия (ТИК) их уже зарегистрировала.





На выборы в Кременчугский райсовет «Рідне місто» выставило 54 кандидата (документы тоже уже зарегистрированы).





Кандидата на пост мэра Кременчуга «Рідне місто» не выдвинуло.



Вот первая десятка кандидатов в горсовет:

1. Гриценко Юрий

2. Плескун Александр

3. Роженко Александр

4. Петренко Инна

5. Лихошвай Наталья

6. Никифоров Александр

7. Волошин Василий

8. Пастухова Инна

9. Алексеев Евгений

10. Павлова Оксана





Первая десятка списка состоит из представителей двух бизнес-групп – бизнес-группы Владимира Матицына и бизнес-группы Владимира Приходько (КВСЗ). В полный список (42 кандидата) вошли также представители компании «Лукас» и кременчугского завода техуглерода (КЗТУ), прежде их не было.



Как сказано выше, кандидата на пост мэра партия не выдвинула. В 2015-м на этот пост баллотировался лидер «Рідного міста» Юрий Гриценко. Команда Шаповалова-Малецкого тогда вела против него крайне агрессивную контрпропаганду. Настолько агрессивную, что дальнейшее сотрудничество «Рідного міста» и команды Шаповалова-Малецкого представлялось невозможным. Но после выборов прошли переговоры, и Юрий Гриценко занял пост секретаря Кременчугского горсовета.



«ТелеграфЪ» спросил лидера партии «Рідне місто» Юрия Гриценко, почему они решили не выдвигать кандидата на пост мэра? Гриценко ответил:



– Мы решили, что основные усилия нужно сконцентрировать на кандидатах в городской совет. Кроме того, мы сделали несколько социологических срезов, у Малецкого хороший рейтинг, так что смысла в выдвижении кандидата на пост городского главы мы не видим.



– У вас есть договоренности с Малецким? Он или его люди предлагали вам не выдвигать кандидата в мэры?

– Договоренностей у нас нет, но спрашивали, мы же вместе работаем.

– О чем спрашивали?

– Спросили, собираемся ли мы выдвигать кандидата? Я сказал: нет, не собираемся.





Одиннадцатым номером в списке «Рідного міста» идет директор КЗТУ Яворский. А 31-м идет доктор технических наук Бахарев (КрНУ). Команда власти Шаповалова-Малецкого неоднократно обвиняла КЗТУ в том, что он – источник вони, которая периодически накрывает по ночам Молодежный. Доцент Бахарев предложил схему, как лабораторным путем установить источник загрязнения. В связи с этим «ТелеграфЪ» спросил Юрия Гриценко:



– Юрий Анатольевич, у вас в списках идет и директор КЗТУ Яворский, и доцент Бахарев. Что вы будете делать, если Бахарев установит, что источник загрязнения воздуха – КЗТУ?

– Мы уже обсуждали этот вопрос. Владимир Сергеевич (Бахарев – ред.) внес много дельных предложений в нашу экологическую программу. Что касается КЗТУ, то это единственное предприятие в городе, которое реально вложило большие деньги в решение проблемы вони, они усовершенствовали очистные системы, мы видели это, когда вместе с комиссией приезжали на завод. Я беседовал с Яворским, он говорит, что они планируют ещё вложить значительные суммы в решение этой проблемы, чтобы их не обвиняли в загрязнении воздуха. Мы все в одной команде и, я уверен, принесем пользу городу.