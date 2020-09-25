Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.09.2020 11:00
Підтверджені:
Україна191671
Кременчук250
Хворі:
Україна102711
Кременчук59
Одужало:
Україна85133
Кременчук184
Померло:
Україна3827
Кременчук7
Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

«Рідне місто» не выставило соперника Малецкому – они объяснили, почему

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 881

 

В горсовет партия ведет 42 кандидатов, в район – ещё больше

Партия «Рідне місто» подала на регистрацию списки кандидатов (42) в Кременчугский горсовет. Кременчугская территориальная городская избирательная комиссия (ТИК) их уже зарегистрировала.


На выборы в Кременчугский райсовет «Рідне місто» выставило 54 кандидата (документы тоже уже зарегистрированы).


Кандидата на пост мэра Кременчуга «Рідне місто» не выдвинуло.


Вот первая десятка кандидатов в горсовет:

1. Гриценко Юрий
2. Плескун Александр
3. Роженко Александр
4. Петренко Инна
5. Лихошвай Наталья
6. Никифоров Александр
7. Волошин Василий
8. Пастухова Инна
9. Алексеев Евгений
10. Павлова Оксана


Первая десятка списка состоит из представителей двух бизнес-групп – бизнес-группы Владимира Матицына и бизнес-группы Владимира Приходько (КВСЗ). В полный список (42 кандидата) вошли также представители компании «Лукас» и кременчугского завода техуглерода (КЗТУ), прежде их не было.


Как сказано выше, кандидата на пост мэра партия не выдвинула. В 2015-м на этот пост баллотировался лидер «Рідного міста» Юрий Гриценко. Команда Шаповалова-Малецкого тогда вела против него крайне агрессивную контрпропаганду. Настолько агрессивную, что дальнейшее сотрудничество «Рідного міста» и команды Шаповалова-Малецкого представлялось невозможным. Но после выборов прошли переговоры, и Юрий Гриценко занял пост секретаря Кременчугского горсовета.


«ТелеграфЪ» спросил лидера партии «Рідне місто» Юрия Гриценко, почему они решили не выдвигать кандидата на пост мэра? Гриценко ответил:


– Мы решили, что основные усилия нужно сконцентрировать на кандидатах в городской совет. Кроме того, мы сделали несколько социологических срезов, у Малецкого хороший рейтинг, так что смысла в выдвижении кандидата на пост городского главы мы не видим.


– У вас есть договоренности с Малецким? Он или его люди предлагали вам не выдвигать кандидата в мэры?
– Договоренностей у нас нет, но спрашивали, мы же вместе работаем.
– О чем спрашивали?
– Спросили, собираемся ли мы выдвигать кандидата? Я сказал: нет, не собираемся.


Одиннадцатым номером в списке «Рідного міста» идет директор КЗТУ Яворский. А 31-м идет доктор технических наук Бахарев (КрНУ). Команда власти Шаповалова-Малецкого неоднократно обвиняла КЗТУ в том, что он – источник вони, которая периодически накрывает по ночам Молодежный. Доцент Бахарев предложил схему, как лабораторным путем установить источник загрязнения. В связи с этим «ТелеграфЪ» спросил Юрия Гриценко:


– Юрий Анатольевич, у вас в списках идет и директор КЗТУ Яворский, и доцент Бахарев. Что вы будете делать, если Бахарев установит, что источник загрязнения воздуха – КЗТУ?
– Мы уже обсуждали этот вопрос. Владимир Сергеевич (Бахарев – ред.) внес много дельных предложений в нашу экологическую программу. Что касается КЗТУ, то это единственное предприятие в городе, которое реально вложило большие деньги в решение проблемы вони, они усовершенствовали очистные системы, мы видели это, когда вместе с комиссией приезжали на завод. Я беседовал с Яворским, он говорит, что они планируют ещё вложить значительные суммы в решение этой проблемы, чтобы их не обвиняли в загрязнении воздуха. Мы все в одной команде и, я уверен, принесем пользу городу.

2
Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге кандидат в мэры мэр без шансов избирком горсовет райсовет Кременчуг загрязнение воздуха КЗТУ КрНУ лабораторный анализ
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх