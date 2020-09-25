Веслувальник з Кременчука Тарас Кузик – триразовий призер міжнародного турніру

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 363

Вихованець школи-інтернату ім. Піддубного веслувальник Тарас Кузик завоював комплект нагород на міжнародному турнірі. За інформацією пресслужби навчального закладу, з 18 до 20 вересня міжнародний турнір з веслування на байдарках та каное відбувся в Угорщині.





- Вітаємо випускника нашого закладу, Тараса Кузика, з триразовою перемогою в міжнародному турнірі з веслування на байдарках та каное, який проходив в Угорщині з 18 по 20.09.2020 р. Золото, срібло і бронзу здобув наш хлопець для Полтавщини. Разом з тим вітаємо Кузика Т. зі вступом в НПУ ім. В.Г. Короленка на факультет фізичного виховання. Молодець, Тарасе! Так тримати! Ми горді за твої здобутки і досягнення, - йдеться у повідомленні.