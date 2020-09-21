В Кременчуге появились два первых официальных кандидата в мэры

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 190 Коментарів: 3

Оба уже заплатили по 36 тысяч залога

По состоянию на 23 сентября, Кременчугская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла и обработала документы двух кандидатов на пост мэра Кременчуга – кандидата Малецкого и кандидата Тертычного.



Виталия Малецкого выдвинула кандидатом на пост мэра политическая партия «За майбутнє» (он возглавляет её городскую парторганизацию).



Геннадий Тертычный идет как самовыдвиженец, он заявил, что не является членом ни одной партии.



Оба кандидата уже внесли предусмотренный законом денежный залог – для Кременчуга он составил 36 261 грн (с каждого).



Для кандидата Малецкого, с учетом его зарплаты мэра, сумма залога проблем, скорее всего, не составила.

Геннадий Тертычный три дня назад на своей странице в Фейсбук написал, что залоговая сумма для него велика, и указал номер счета, на который можно сбрасывать деньги. По состоянию на 23 сентября, он уже внес залог.







Виталий Малецкий – действующий мэр Кременчуга, он регулярно пытается убедить нас, что делает «Кременчук кращим».





«Светлый путь». Геннадий Тертычный (в центре) указывает правильный путь Виталию Малецкому (слева) и Юрию Шаповалову (справа)



Геннадий Тертычный – городской активист, бессменный организатор городских выставок голубей. Голуби – многолетнее увлечение семьи Тертычных (отец Геннадия тоже голубятник). Также Тертычный участвует в различных акциях протеста, четкой направленности в выборе этих акций нет, это может быть и митинг против кандидата Порчиряна, и митинг работников КрАЗа.





Вот что Тертычный написал о своём решении идти в мэры Кременчуга:



