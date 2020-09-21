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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

В Кременчуге появились два первых официальных кандидата в мэры

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 190 Коментарів: 3

 

Оба уже заплатили по 36 тысяч залога

По состоянию на 23 сентября, Кременчугская городская территориальная избирательная комиссия (ТИК) приняла и обработала документы двух кандидатов на пост мэра Кременчуга – кандидата Малецкого и кандидата Тертычного.


Виталия Малецкого выдвинула кандидатом на пост мэра политическая партия «За майбутнє» (он возглавляет её городскую парторганизацию).


Геннадий Тертычный идет как самовыдвиженец, он заявил, что не является членом ни одной партии.


Оба кандидата уже внесли предусмотренный законом денежный залог – для Кременчуга он составил 36 261 грн (с каждого).


Для кандидата Малецкого, с учетом его зарплаты мэра, сумма залога проблем, скорее всего, не составила.

Геннадий Тертычный три дня назад на своей странице в Фейсбук написал, что залоговая сумма для него велика, и указал номер счета, на который можно сбрасывать деньги. По состоянию на 23 сентября, он уже внес залог.



Виталий Малецкий – действующий мэр Кременчуга, он регулярно пытается убедить нас, что делает «Кременчук кращим».


 

«Светлый путь». Геннадий Тертычный (в центре) указывает правильный путь Виталию Малецкому (слева) и Юрию Шаповалову (справа)


Геннадий Тертычный – городской активист, бессменный организатор городских выставок голубей. Голуби – многолетнее увлечение семьи Тертычных (отец Геннадия тоже голубятник). Также Тертычный участвует в различных акциях протеста, четкой направленности в выборе этих акций нет, это может быть и митинг против кандидата Порчиряна, и митинг работников КрАЗа.


Вот что Тертычный написал о своём решении идти в мэры Кременчуга:


 

3
Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге кандидат в мэры актививст голубятник Кременчуг
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

1 677
mangust-1:
Сьогодні, 15:24

Якщо кандидат ставить за приклад покійного мера,то далі можна не читати.


4 5
1 364
shtai:
Сьогодні, 15:34

Цитата: mangust-1

Якщо кандидат ставить за приклад покійного мера,то далі можна не читати.

А в чем собственно проблема? Равняться можно только на живых? Мне Бабаев как мер нравился больше чем Глухов и Пономаренко, за действующего вообще говорить стыдно.


7 3
23
Peeper:
Сьогодні, 15:44

Цитата: shtai
Цитата: mangust-1

Якщо кандидат ставить за приклад покійного мера,то далі можна не читати.

А в чем собственно проблема? Равняться можно только на живых? Мне Бабаев как мер нравился больше чем Глухов и Пономаренко, за действующего вообще говорить стыдно.

Да, согласен, Бабаев был намного лучше...точнее хитрее. За его правлением его же окружение разбогатело в сотни раз больше чем при Малецком и никто особо этого и не заметил. Так что да, он был намного продвинутее в воровстве. До сих пор с нас бабки рубят его соратники а мы все любуемся плиткой по всему городу и озеленением так называемым))


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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