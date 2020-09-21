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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині почали будувати нову дорогу

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 719 Коментарів: 1

Протяжність дороги - 15 кілометрів. Дорожнє полотно буде проходити поза Решетилівкою

Розпочали будівництво обходу Решетилівки протяжністю понад 15 кілометрів. Наразі проводять підготовчі роботи, - інформує Служба автомобільних доріг у Полтавській області. На даному об'єкті залучені дві підрядні організації: Onur Group Ukraine та «РДС».


Нова дорога буде проходити поза Решетилівкою. Обхід буде виконаний в цементобетоні: по дві смуги для руху транспорту в кожному напрямі. Ширина кожної смуги – 3,75 м. Товщина верхнього шару бетону буде становити 26 см.


Технічний нагляд за процесом будівництва здійснює польська компанія «B-Act Sp. z o.o.»

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: facebook.com/pl.ukravtodor/
Теги: дорога будівництво
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

600
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 15:21

Неподнятая целина откатов и заносов... вэлыкэ будивныцтво...


0 1

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