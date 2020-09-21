На Полтавщині почали будувати нову дорогу

Протяжність дороги - 15 кілометрів. Дорожнє полотно буде проходити поза Решетилівкою
Розпочали будівництво обходу Решетилівки протяжністю понад 15 кілометрів. Наразі проводять підготовчі роботи, - інформує Служба автомобільних доріг у Полтавській області. На даному об'єкті залучені дві підрядні організації: Onur Group Ukraine та «РДС».
Нова дорога буде проходити поза Решетилівкою. Обхід буде виконаний в цементобетоні: по дві смуги для руху транспорту в кожному напрямі. Ширина кожної смуги – 3,75 м. Товщина верхнього шару бетону буде становити 26 см.
Технічний нагляд за процесом будівництва здійснює польська компанія «B-Act Sp. z o.o.»