На Полтавщині почали будувати нову дорогу

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 719 Коментарів: 1

Розпочали будівництво обходу Решетилівки протяжністю понад 15 кілометрів. Наразі проводять підготовчі роботи, - інформує Служба автомобільних доріг у Полтавській області. На даному об'єкті залучені дві підрядні організації: Onur Group Ukraine та «РДС».





Нова дорога буде проходити поза Решетилівкою. Обхід буде виконаний в цементобетоні: по дві смуги для руху транспорту в кожному напрямі. Ширина кожної смуги – 3,75 м. Товщина верхнього шару бетону буде становити 26 см.





Технічний нагляд за процесом будівництва здійснює польська компанія «B-Act Sp. z o.o.»