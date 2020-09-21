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З'явився онлайн-сервіс, за допомогою якого можна перевірити справжність водійського посвідчення

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 546 Коментарів: 1

 

Також можна перевірити свідоцтво про реєстрацію автівки

Головний сервісний центр МВС розробив та запустив новий електронний сервіс – «Перевірка посвідчення водія». Це дасть можливість зацікавленим установам та кожному громадянину за серією і номером посвідчення водія самостійно перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії. Про це йдеться на сайті сервісного центру МВС.


Для зручності користування сервісом за межами країни створили англомовну версію.


Для перевірки водійського посвідчення потрібно ввести серію (три літери) та шестизначний номер документу у відповідні поля. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з’явиться вся інформація, зазначена на бланку посвідчення, крім особистих даних. Сервіс надає можливість перевіряти посвідчення водія, видані після 2013 року.


Крім того, на сайті працює аналогічний функціонал перевірки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.


Сервіси перевірки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу шукайте тут.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: hsc.gov.ua
Теги: водительское удостоверение Сервисный центр МВД
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

4 588
Solenoid:
Сьогодні, 17:47

Не все данные через Дия уплыли? Теперь тут базу собирают?

0 0

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