На Кременчуцькому водосховищі виявили браконьєрів, які виловили понад 600 кілограмів риби

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 923 Коментарів: 1

Улов оцінюють в 300 тисяч гривень

Сьогодні уранці, 21 вересня, на Кременчуцькому водосховищі, поблизу селища Градизьк, виявили п’ятьох рибалок-порушників. Займалися незаконним рибним промислом жителі сусідньої області. Двом з них 30 років, іншим – 29, 43 та 45 років. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





У порушників вилучили моторний човен та понад 637 кілограмів риби різнив видів на загальну суму близько 300 000 гривень.





Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального кодексу України – незаконне зайняття рибним промислом. Тривають процесуальні дії.