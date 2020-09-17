Лелеку з протезом підлікували та прихистили у «Міському саду»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 192

У «Міському саду» новий мешканець – лелека з протезом. Як розповів директор КП «Міський сад» Віталій Дедюрін, птах до них потрапив 2,5 місяці тому. У птаха був перелом крила та лапи, яка опухла і в ній завелися черв’яки, тому довелося ампутувати частину лапи.









Птаха назвали Жорою.









- Для збереження життя птаха, частину ноги довелося ампутувати. Стан здоров'я - тяжкий. У птиці був відкритий перелом крила і ноги з наслідками. Для збереження життя птиці, частину ноги довелося ампутувати. Надалі - птах одужав і зараз знаходиться в хорошому стані, для подальшого полегшення життя птиці, довелося зробити протез. Настають морози, з минулого досвіду, даний вид птахів, не переносить морозів, а умови утримання лелек в зимовий період в Міському саду - відсутні. Звертаюся до всіх, може у когось є можливість дати притулок лелеки? Добрі люди, відгукніться, – звернувся Віталій Дедюрін.





Новий протез у лелеки