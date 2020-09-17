21 вересня перекриють залізничний переїзд по провулку Івана Приходька

21 вересня закриють для проїзду автотранспорту залізничний переїзд 264 км ПК 1 на станції Крюків (провулок Івана Приходька). Як повідомила пресслужба мерії Кременчука, обмеження діятиме з 9.00 до 14.00.
За інформацією Кременчуцької дистанції колії регіональної філії «Південна залізниця», проїзд перекриють у зв’язку з виконанням термінових робіт із заміни скріплень у переїзді.
Натомість водії зможуть об’їхати через залізничні переїзди: 264 км ПК 8 (вул. Івана Приходька), 266 км ПК 8 (вул. Пілотів).