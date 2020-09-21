Боксерки з Кременчука стали чемпіонками в «Кубку Дніпра»

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 285

Наші навели шороху в Дніпрі

Двоє боксерок з Кременчука стали чемпіонками «Кубку Дніпра». Турнір з боксу серед дівчат проходив з 15 до 16 вересня у Дніпрі. У змаганнях взяли участь близько 70 боксерів всіх вікових груп.

Кременчук представили спортсменки СК «Легіон» Ангеліна Андрійченко та Ольга Фалюш. Боксерки тренуються під керівництвом тренерів Андрія Андрійченка та Михайла Мельника.





Дівчата провели по два поєдинки в яких завоювали перемоги та стали чемпіонками в своїх вагових категоріях. Ангеліна Андрійченко стала чемпіонкою у ваговій категорії до 54 кг (2003-2003 р.н.) вікова група молодь, а Ольга Фалюш у ваговій категорії до 52 кг (2004-2005 р.н.) вікова категорія юніори.





28 вересня спортсменки візьмуть участь в чемпіонаті України з боксу, який пройде у Харкові.