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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

МОЗ дозволило не робити ПЛР-тест після 14-денної самоізоляції

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 538

 

Контактні особи, які перебувають на карантині через можливе зараження можуть на 8 день ізоляції здати ПЛР-тест та за негативного результату вийти із самоізоляції

Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти надання медичної допомоги при COVID-19. Тепер людині після проходження 14-денної самоізоляції та відсутності симптомів коронавірусної хвороби не потрібно робити ПЛР-тест. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.


За його словами, при оновленні стандартів брали до уваги всі рекомендації західних колег, які теж борються з коронавірусною хворобою та власний досвід.


- Ми чітко визначили у стандарті, що все, що стосується ПЛР-тестувань – це виключно люди, які мають відповідні симптоми коронавірусної хвороби, які звертаються до свого сімейного лікаря, - сказав Степанов.


Степанов розповів, що сімейний лікар, якщо чує, що дійсно є симптоматика, він відправляє відповідну мобільну бригаду - це все оплачується державою, і мобільна бригада повинна приїхати і зробити тест на COVID-19.


- Зараз ми внесли зміни, якщо людина перебувала 14 днів на самоізоляції, і у неї немає жодного симптому коронавірусної хвороби COVID-19, їй не потрібно робити тест. Якщо людина йде на планову госпіталізацію, ПЛР-тест робити не потрібно, виключно в одному випадку - якщо у неї є ознаки гострого респіраторного захворювання, - наголосив Степанов.


Крім того, контактні особи, які перебувають на карантині через можливе зараження коронавірусом, можуть на восьмий день ізоляції здати ПЛР-тест та за наявності негативного результату вийти із 14-денної самоізоляції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ПЦР-тесты
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