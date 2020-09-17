МОЗ дозволило не робити ПЛР-тест після 14-денної самоізоляції

Контактні особи, які перебувають на карантині через можливе зараження можуть на 8 день ізоляції здати ПЛР-тест та за негативного результату вийти із самоізоляції
Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти надання медичної допомоги при COVID-19. Тепер людині після проходження 14-денної самоізоляції та відсутності симптомів коронавірусної хвороби не потрібно робити ПЛР-тест. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, при оновленні стандартів брали до уваги всі рекомендації західних колег, які теж борються з коронавірусною хворобою та власний досвід.
Степанов розповів, що сімейний лікар, якщо чує, що дійсно є симптоматика, він відправляє відповідну мобільну бригаду - це все оплачується державою, і мобільна бригада повинна приїхати і зробити тест на COVID-19.
Крім того, контактні особи, які перебувають на карантині через можливе зараження коронавірусом, можуть на восьмий день ізоляції здати ПЛР-тест та за наявності негативного результату вийти із 14-денної самоізоляції.