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Сквер біля річкового вокзалу у Кременчуці хочуть розширити

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 1 052

Зелену зону закріпили за КП «Благоустрій Кременчука»

Сквер біля річкового вокзалу та будівлі «Приватбанку», що на вул. Першотравневій, 2В, міська влада планує розширити. Про це стало відомо під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради 18 вересня. Так, виконком закріпив зелену зону за КП «Благоустрій Кременчука» з наданням підприємству права проводити поточний ремонт, утримання, озеленення.


- Ми далі там хочемо сквер продовжити і зробити систему штучного поливу, частково відновивши ту, що була у «Приватбанку» і продовжити сквер Дніпровський на схилі біля самої набережної з подальшим облаштуванням спуску, - повідомив мер Віталій Малецький.


Він додав, що в подальшому сквер можна буде подовжити до скелі — пам'ятки «Скеля — гранітний реєстр».

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сквер річковий вокзал
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