23 вересня відключать воду у деяких будинках на правобережжі Кременчука

«Кременчукводоканал» виконуватиме заміну аварійної засувки діаметром 600 мм та монтаж приладу обліку питної води по вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 6-А
23 вересня з 7.00 до завершення робіт (орієнтовно до 24.00) відключать воду у деяких будинках на правобережній частині Кременчука.
Це пов'язано з тим, що «Кременчукводоканал» виконуватиме заміну аварійної засувки діаметром 600 мм та монтаж приладу обліку питної води на набережній Лейтенанта Дніпрова, 6-А (з метою герметичного перекриття та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій на дюкерному водогоні діаметром 600 мм на правобережжі міста).
Так як перекриватимуть ділянки водопроводних мереж, буде припинено централізоване водопостачання в установах та організаціях на набережній Лейтенанта Дніпрова, буд. 6А, 30А, 30Б, 31А.
Під час проведення заходів можливе погіршення якості води у споживачів правобережної частини міста у період з 7.00 до 24.00 23 вересня. Також організують посилений контроль якості питної води, у разі його погіршення проводитимуть локальне промивання розподільчих мереж правобережної частини Кременчука. Містян просять зробити необхідний запас води.
Контактний телефон КП «Кременчукводоканал»:
+38 (0536) 74-70-70, +38 (067) 403-97-86, (050) 305-45-71.