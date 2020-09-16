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23 вересня відключать воду у деяких будинках на правобережжі Кременчука

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 527

 

«Кременчукводоканал» виконуватиме заміну аварійної засувки діаметром 600 мм та монтаж приладу обліку питної води по вулиці Набережна Лейтенанта Дніпрова, 6-А

23 вересня з 7.00 до завершення робіт (орієнтовно до 24.00) відключать воду у деяких будинках на правобережній частині Кременчука.


Це пов'язано з тим, що «Кременчукводоканал» виконуватиме заміну аварійної засувки діаметром 600 мм та монтаж приладу обліку питної води на набережній Лейтенанта Дніпрова, 6-А (з метою герметичного перекриття та подальшої ліквідації можливих аварійних ситуацій на дюкерному водогоні діаметром 600 мм на правобережжі міста).


Так як перекриватимуть ділянки водопроводних мереж, буде припинено централізоване водопостачання в установах та організаціях на набережній Лейтенанта Дніпрова, буд. 6А, 30А, 30Б, 31А.


Під час проведення заходів можливе погіршення якості води у споживачів правобережної частини міста у період з 7.00 до 24.00 23 вересня. Також організують посилений контроль якості питної води, у разі його погіршення проводитимуть локальне промивання розподільчих мереж правобережної частини Кременчука. Містян просять зробити необхідний запас води.


Контактний телефон КП «Кременчукводоканал»:

+38 (0536) 74-70-70, +38 (067) 403-97-86, (050) 305-45-71.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение воды Кременчугводоканал
компанія «Інтера Люкс»

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