Кременчужани хочуть створити базу експонатів із фонду Кременчуцького краєзнавчого музею

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На сайті мерії Кременчука з'явилася нова петиція - про створення електронної енциклопедії (бази) експонатів із фонду Кременчуцького краєзнавчого музею. Петицію 9 вересня розмістила кременчужанка Вікторія Кочерга.





- Артефакти минулого, експонати із музейних фондів могли стати тим підґрунтям для формування цінностей у житті та пріоритетів під час становлення розвитку молоді Кременчука та світосприймання більш старших поколінь кременчужан. Прошу владу міста ініціювати питання щодо оцифровування зображень експонатів, фотографічних знімків, архівних документів із музейних фондів м. Кременчука шляхом фотографування/сканування/відеофіксації тощо з метою розміщення зображень на єдиному сайті Електронної енциклопедії (бази) експонатів із фондів та архівів Кременчуцького краєзнавчого музею. Навіть, якщо музей розпочне свою роботу, сайт стане у нагоді кременчуцьким емігрантам та заробітчанам закордоном, а також їх дітям, - йдеться у петиції.