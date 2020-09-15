На Полтавщині з літака почали розкидувати приманку з вакциною проти сказу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 773 Коментарів: 1

Фахівці застерігають, що приманку не можна чіпати, кудись переносити, розламувати чи пробувати на смак

З 15 вересня фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області почали боротьбу проти сказу серед диких тварин. З літака розкидають принади, у яких є вакцини. Про це йдеться на сайті теруправління Держпродспоживслужби.





На території Полтавської області розповсюджувати вакцину будуть за допомогою чотирьох літаків АН-2 зі злітно-посадкової смуги села Пироги (колишній Глобинський район). Сьогодні будуть літати над територією колишніх Гадяцького, Глобинського, Лохвицького, Семенівського та Хорольського районів.





Для ефективного розповсюдження вакцини основним принципом є охоплення всієї території області, окрім населених пунктів, боліт, водоймищ, авто – та залізничних шляхів, місць проведення польових робіт.









Проведення антирабічної кампанії заплановане над лісовими та польовими угіддями, на території загальною площею 20,7 тисяч квадратних кілометрів, де буде розповсюджено понад 518 тисяч принад з вакциною «Орісвак» виробництва ТОВ «Укрветпромпостач» міста Бровари.

Через місяць після закінчення даного заходу користувачами мисливських угідь буде проведений відстріл лисиці червоної. Потім зроблять лабораторний контроль для визначення ефективності здійснення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин в Полтавській області.









Таку імунізацію проти сказу диких тварин організовують у регіоні з 2007 року. Приманка безпечна, має вигляд невеликих брикетів розміром із сірникову коробку із різким запахом м’ясо-кісткового борошна. Усередині приманки є капсула із вакциною проти сказу.





Прохання до жителів: при виявленні приманки не брати їх руками і не переносити їх з місця на місце, тим більше додому. Особливо застерегти дітей, з приманками з вакциною не гратися, а тим більше не пробувати, не розламувати.