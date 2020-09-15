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Кременчук, Благодійність

Попереду ще 24% боротьби за життя: кременчужанка Горохова потребує допомоги

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 924

Таргетна терапія погоджена протоколами лікування в США та Європі і таке лікування дає свої результати

Родина кременчужанки Галини Горохової з 2017 року бореться з тяжким недугом - онкологією.


 


Діагноз РМЗ (HER2 (2+) ER+ / PR+) став шоком для всіх. Станом на 2020 рік пройдено три успішні операції та важкі курси хіміотерапії в комплексі з таргетною терапією (Пер'єта (пертузумаб) + герцептин (трастузумаб), є основою для боротьби з даною хворобою. Таргетна терапія погоджена протоколами лікування в США та Європі і таке лікування дає свої результати.


Але ці препарати не фінансуються державою і діагноз онкологія – це важке фінансове випробування для будь-якої родини.


Згідно з останньою комп’ютерною томографією Галина поборола рак на 76%. Зараз Галина Горохова знаходиться в стадії неповної ремісії. Зупинитися зараз - це все одно, що почати все спочатку.


Родина Горохових звертається за допомогою, адже фінансові можливості практично вичерпані, а попереду ще 24 % боротьби за життя.


Карта для допомоги ПриватБанк: 5168 7427 2730 2287 (Горохова Галина Андріївна) та 5168 7573 8594 1234 (Бірюков Олексій Володимирович, батько)
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благотворительность помощь
компанія «Інтера Люкс»

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