Юний шахіст з Кременчука на день народження став чемпіоном Полтавщини

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 351

7-11 вересня у Полтаві пройшов чемпіонат області з шахів серед юнаків та дівчат до 8 та 10 років, в яких взяли участь вихованці тренера Андрія Зазуляка.



Перемогу в в категорії до 10 років здобув Марк Мельников з результатом 6.5 очків з 7 турів. Юних спортсмен завоював нагороду у день свого народження.



4 місце в цій категорії здобув Максим Поливко з результатом 4.5 який у вирішальній партії поступився чемпіону.



В категорії самих менших, до 8 років, 2 місце здобув Андрій Карпов з результатом 6 очок з 8 турів.