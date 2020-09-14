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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Юний шахіст з Кременчука на день народження став чемпіоном Полтавщини

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 351

 

Вітаємо юних спортсменів

7-11 вересня у Полтаві пройшов чемпіонат області з шахів серед юнаків та дівчат до 8 та 10 років, в яких взяли участь вихованці тренера Андрія Зазуляка. 


Перемогу в в категорії до 10 років здобув Марк Мельников з результатом 6.5 очків з 7 турів. Юних спортсмен завоював нагороду у день свого народження. 


4 місце в цій категорії здобув Максим Поливко з результатом 4.5 який у вирішальній партії поступився чемпіону.


В категорії самих менших, до 8 років, 2 місце здобув Андрій Карпов з результатом 6 очок з 8 турів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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