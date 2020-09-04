Жена кандидата в мэры Кременчуга от «Слуги народа» тоже пойдет на выборы от этой партии

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Юлия Цибульская – глава ОО «Інша жінка» и жена кандидата в мэры Кременчуга от партии «Слуга народа» Сергея Порчиряна – тоже пойдет на выборы как кандидат от этой партии. Она будет баллотироваться в Полтавский облсовет.



«ТелеграфЪ» задал Юлии Цибульской несколько вопросов.



– Вы будете баллотироваться в Полтавский облсовет как кандидат от партии «Слуга народа»?

– Да, совершенно верно.



– Вы член партии?

– Нет.



– Почему вы решили идти в облсовет, а не в горсовет?

– С учетом того, что для реализации тех проектов, которые я представляю в Кременчуге, в облсовете у депутата значительно больше полномочий, чем в горсовете.



– Как вы попали к «Слугам народа»? К вам обратились их представители или вы самостоятельно подавали анкету?

– Да, я подавала анкету, у них совершенно открытая процедура регистрации кандидатов, что мне очень импонирует. Я заполнила анкету, ездила в Полтаву на собеседование, они обращали отдельное внимание на общественную деятельность кандидатов, а также на опыт работы в органах власти, такой опыт у меня есть. 10 лет назад я работала в киевской горадминистрации при Черновецком, попала туда как выпускница с красным дипломом и отработала два года, была начальником отдела организации дорожного движения и парковки департамента транспорта киевской горадминистрации.



– В собеседовании принимал участие нардеп Мовчан (член политсовета полтавской областной парторганизации партии «Слуга народа», племянник нардепа Шаповалова - ред.)? Предлагал ли он вам участвовать в выборах как кандидат от партии «Слуга народа»?

– Мы с ним встречались, у нас было несколько предложений, мы будет вместе реализовать один интересный проект в Кременчуге, возможно, на следующей неделе мы его представим.



– Поступали ли вам предложения от нардепа Мовчана участвовать в выборах от партии «Слуга народа»?

– В любом случае мои документы попали в местную парторганизацию «Слуги народа», но утверждают списки в областной парторганизации.





– В Кременчуге зарегистрирована городская парторганизация «Слуги народа»?

– Я не знаю, зарегистрированы ли они.



– Почему вы решили баллотироваться от партии «Слуга народа»?

– Потому, что, согласно соцопросам, есть лишь четыре проходные партии. «Слуга народа» – это правящая партия №1, несмотря на то, что их рейтинг немного падает, он самый высокий, и я вижу позитивные изменения, которые смогло сделать министерство цифры, мне это импонирует. Кроме того, государство поставило нас в такие условия, что участвовать в выборах можно лишь от партии, вы помните, что на парламентских выборах я баллотировалась как кандидат-мажоритарщик, теперь условия изменились.



– Вы с мужем Сергеем Порчиряном оба идете на выборы от партии «Слуга народа». Это было ваше стратегическое решение?

– Нет, это было стратегическое решение мужа. Мы, конечно, обсуждали дома этот вопрос, но это его решение, он голосовал за Владимира Зеленского и поддерживает эту партию.