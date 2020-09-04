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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Жена кандидата в мэры Кременчуга от «Слуги народа» тоже пойдет на выборы от этой партии

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 269

 
Она рассказала, кто принял такое решение

Юлия Цибульская – глава ОО «Інша жінка» и жена кандидата в мэры Кременчуга от партии «Слуга народа» Сергея Порчиряна – тоже пойдет на выборы как кандидат от этой партии. Она будет баллотироваться в Полтавский облсовет.


«ТелеграфЪ» задал Юлии Цибульской несколько вопросов.


– Вы будете баллотироваться в Полтавский облсовет как кандидат от партии «Слуга народа»?
– Да, совершенно верно.


– Вы член партии?
– Нет.


– Почему вы решили идти в облсовет, а не в горсовет?
– С учетом того, что для реализации тех проектов, которые я представляю в Кременчуге, в облсовете у депутата значительно больше полномочий, чем в горсовете.


– Как вы попали к «Слугам народа»? К вам обратились их представители или вы самостоятельно подавали анкету?
– Да, я подавала анкету, у них совершенно открытая процедура регистрации кандидатов, что мне очень импонирует. Я заполнила анкету, ездила в Полтаву на собеседование, они обращали отдельное внимание на общественную деятельность кандидатов, а также на опыт работы в органах власти, такой опыт у меня есть. 10 лет назад я работала в киевской горадминистрации при Черновецком, попала туда как выпускница с красным дипломом и отработала два года, была начальником отдела организации дорожного движения и парковки департамента транспорта киевской горадминистрации.


– В собеседовании принимал участие нардеп Мовчан (член политсовета полтавской областной парторганизации партии «Слуга народа», племянник нардепа Шаповалова - ред.)? Предлагал ли он вам участвовать в выборах как кандидат от партии «Слуга народа»?
– Мы с ним встречались, у нас было несколько предложений, мы будет вместе реализовать один интересный проект в Кременчуге, возможно, на следующей неделе мы его представим.


– Поступали ли вам предложения от нардепа Мовчана участвовать в выборах от партии «Слуга народа»?
– В любом случае мои документы попали в местную парторганизацию «Слуги народа», но утверждают списки в областной парторганизации.


– В Кременчуге зарегистрирована городская парторганизация «Слуги народа»?
– Я не знаю, зарегистрированы ли они.


– Почему вы решили баллотироваться от партии «Слуга народа»?
– Потому, что, согласно соцопросам, есть лишь четыре проходные партии. «Слуга народа» – это правящая партия №1, несмотря на то, что их рейтинг немного падает, он самый высокий, и я вижу позитивные изменения, которые смогло сделать министерство цифры, мне это импонирует. Кроме того, государство поставило нас в такие условия, что участвовать в выборах можно лишь от партии, вы помните, что на парламентских выборах я баллотировалась как кандидат-мажоритарщик, теперь условия изменились.


– Вы с мужем Сергеем Порчиряном оба идете на выборы от партии «Слуга народа». Это было ваше стратегическое решение?
– Нет, это было стратегическое решение мужа. Мы, конечно, обсуждали дома этот вопрос, но это его решение, он голосовал за Владимира Зеленского и поддерживает эту партию.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге кандидат в мэры мэр Полтавский облсовет партия "Слуга народа" праймерис анкета парторганизация Кременчуг
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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