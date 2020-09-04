Студент медколледжа заболел COVID-19. Его группа и преподаватели отправлены на самоизоляцию

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 1 487

19-летний кременчужанин, у которого 3 сентября диагностировали COVID-19, оказался студентом кременчугского медицинского колледжа. Эту информацию «Телеграфу» подтвердила городской эпидемиолог Лариса Коровина.



По состоянию на 4 сентября, группа, в которой учился парень, отправлена на 14-дневную самоизоляцию. Также на самоизоляцию ушли преподаватели, читавшие лекции в этой группе. В помещении для занятий проведена дезобработка.



Тесты на коронавирусную инфекцию ушедшим на самоизоляцию студентам и преподавателям сделают на 14-й день (инкубационный период) – если в течении карантинного периода у них не зафиксируют клинические признаки заболевания. Если же у кого-то клинические признаки заболевания проявятся раньше, тем тесты сделают сразу же.



В семье у парня других заболевших COVID-19 пока нет. Источник инфицирования 19-летнего кременчужанина пока неизвестен. Проводится эпидрасследование.