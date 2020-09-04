Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.09.2020 10:00
Підтверджені:
Україна130951
Кременчук162
Хворі:
Україна67577
Кременчук10
Одужало:
Україна60613
Кременчук148
Померло:
Україна2761
Кременчук4
Кременчук, Здоров'я

Студент медколледжа заболел COVID-19. Его группа и преподаватели отправлены на самоизоляцию

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 1 487

 

Проводится эпидрасследование

19-летний кременчужанин, у которого 3 сентября диагностировали COVID-19, оказался студентом кременчугского медицинского колледжа. Эту информацию «Телеграфу» подтвердила городской эпидемиолог Лариса Коровина.


По состоянию на 4 сентября, группа, в которой учился парень, отправлена на 14-дневную самоизоляцию. Также на самоизоляцию ушли преподаватели, читавшие лекции в этой группе. В помещении для занятий проведена дезобработка.


Тесты на коронавирусную инфекцию ушедшим на самоизоляцию студентам и преподавателям сделают на 14-й день (инкубационный период) – если в течении карантинного периода у них не зафиксируют клинические признаки заболевания. Если же у кого-то клинические признаки заболевания проявятся раньше, тем тесты сделают сразу же.


В семье у парня других заболевших COVID-19 пока нет. Источник инфицирования 19-летнего кременчужанина пока неизвестен. Проводится эпидрасследование.

4
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 самоизоляция карантин студент заболел медколледж Кременчуг дезинфекция
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх