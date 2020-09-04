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Сплата аліментів не звільняє від додаткових витрат на дитину

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 1 498 Коментарів: 3

 

Якщо один із батьків не згоден приєднатися до додаткових витрат, розмір його участі визначається за рішенням суду

Сплативши аліменти, деякі батьки вважають, що повною мірою виконали свій обов’язок та забезпечили дитину всім необхідним. Для дійсно повноцінного та всебічного розвитку чада визначених судом коштів не завжди вистачає, тому батьки мають обов’язково брати участь у додаткових витратах.


Як розповіла Ірини Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), аліменти покривають першочергові потреби малечі, проте батькам не варто забувати про супутні витрати, які вкрай необхідні під час виховання. Спортивні секції, заняття музичним або образотворчим мистецтвом – неповний перелік можливих захоплень дитини, за які доведеться платити кожному з батьків.


Окрім того, можуть знадобитися кошти на витрати під час лікування у разі хвороби або ж у процесі підготовки до навчального року.
Очільниця додала, якщо один із батьків не згоден приєднатися до додаткових витрат, розмір його участі визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення. Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.


До речі, з початку року державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) стягнули 421 млн грн аліментів, зокрема на Полтавщині – 189 мільйонів гривень, Сумщині – близько 109 млн грн та понад 123 млн грн дитячих коштів – на Чернігівщині.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: аліменти діти
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 3

593
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 11:13

А как быть когда жена бывшая алименты на себя просаживает, а когда надо ещё ребёнку что-то покупать, начинает истерики, что не помогаю?! Не хотят рассказать как отцам, которые платят вовремя алименты, у которых остаются свои нужды и потребность в деньгах выжить на оставшееся? На третью работу устраиваться? 


23 10
423
КиТ:
Сьогодні, 14:07

А как быть когда жена бывшая алименты на себя просаживает, а когда надо ещё ребёнку что-то покупать, начинает истерики, что не помогаю?!

Я так понимаю, вы платите вовремя алименты, бывшая их тратит на себя, а ваш ребёнок ходит голодный, голый-босый и не имеет необходимых вещей (игрушки, школьные принадлежности, средства гигиены и т.д.). В таком случае, вам нужно обращаться в соцопеку и суд, забрать ребёнка к себе и лишить мать родительских прав. Всё остальное - лирика...


5 3
4 583
Solenoid:
Сьогодні, 14:13

Только не упомянули, что платить должен отец за всё, помимо алиментов. А яжемать воспитывает, понимать надо!

5 3

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