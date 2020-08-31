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Де 2 вересня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 267

 

Перебої з електрикою триватимуть з 6.00 до 18.00

2 вересня з 6.00 до 18.00 у зв’язку з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами:

  • вул. Василя Стуса, 21-33;
  • вул. Григорія Чуркіна, 3-38;
  • вул. Космонавтів, 21-48;
  • вул. Мєндєлєєва, 18-24;
  • пров. Самойлівський, 26-93;
  • пров. Космічний, 3-19;
  • пров. Автобусний, 1-36;
  • пров. Івана Миколайчука, 6-37;
  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32;
  • просп. Лесі Українки, 66, 72, 74, 78а.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение света Полтаваоблэнерго график

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