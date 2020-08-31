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Кременчук, Політика, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Зеленський прибув до Полтави. Кубраков сказав йому, коли почнеться будівництво мосту у Кременчуці

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 1 754 Коментарів: 3

 

Але попередив, що висловлюється поки «обережно»

Сьогодні, 1 вересня, президент Зеленський прибув до Полтави. Є підстави вважати цей візит напівробочим, напівполітичним та передвиборчим. Президент оглядає об’єкти завершеного будівництва – найперше за програмою «Велике будівництво». Далі має презентувати локальну Стратегію розвитку Полтавщини до 2027 року та представити кандидатів до органів місцевої влади у Полтаві від «Слуги народу».


Президент вже оглянув новий полтавський кардіоцентр – центр справив на нього дуже позитивне враження, президент оцінив його як надсучасний. А полтавський аеропорт, навпаки, справив гнітюче враження – Зеленський сказав, що вже за виглядом злітної смуги зрозуміло, що аеропорт не працює. Про злітну смугу аеропорту «Полтава» він заявив: смуга неякісна, несучасна, непрацююча. Обіцяв внести аеропорт «Полтава» до другої черги програми «Велике будівництво».


Керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков розповів Зеленському про ремонт доріг, зокрема, і загальнодержавного значення. Крім того Кубраков заявив:


– Найближчим часом будуть дуже добрі новини щодо мосту у Кременчуці, завершилося техніко-економічне обгрунтування одного мосту, скоро закінчиться інше.


Президент запитав, коли почнеться будівництво мосту у Кременчуці?


Кубраков відповів:


– Перші практичні кроки почнуться вже у жовтні.


І додав, що поки висловлюється ще обережно...


Обережно чи необережно висловився Кубраков, та маємо зафіксувати його обіцянку – а у жовтні подивимося, чи виконають її. Хоча жовтень – це розпал виборів, тож є ризик, що кременчуцький міст політики знову використають для власної передвиборчої агітації. Це вже робив Янукович (двічі), робив Порошенко, чому б і Зеленському та «слугам народу» не скористатися вже напрацьованою схемою.

У кременчужан вже ціла колекція таких обіцянок лише від представників чинної влади. Нам вже прем’єр-міністр Шмигаль міст обіцяв, і нардеп Мовчан він «Слуги народу» теж міст пообіцяв.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: президент Зеленський візит президента новий міст у Кременчуці новий міст Укравтодор "Слуга народу" вибори місцеві вибори Кременчук

Коментарі: 3

880
shoni1970:
Сьогодні, 16:13

А межгалактический шахматный турнир и космодром для его проведения в Потоках когда начнут строить?


25 0
350
Fedyaev_D:
Сьогодні, 17:41

Пусть, для начала, на земле дорогу хорошую сделают от Кременчуга до Киева (ну или хотя-бы до трассы Киев-Харьков). Без ям, а главное, без холмов. А потом уж в воду лезут. Только "пышатыся" могут и пламенные речи говорить. Кстати, отдыхал на западной Украине. В горах строятся шикарные дороги. И строят их турецкие фирмы. 


6 0
4 015
zzzzzz:
Сьогодні, 18:47

Цитата: Fedyaev_D
И строят их турецкие фирмы.
а у нас одни и те же фирмы, имеющие открытые уголовные дела. все равно выигрывают тендеры и пилят и пилят.....як це називає зелена *******?-велике будівницьтво?


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