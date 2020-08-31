Зеленський прибув до Полтави. Кубраков сказав йому, коли почнеться будівництво мосту у Кременчуці

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 1 754 Коментарів: 3

Сьогодні, 1 вересня, президент Зеленський прибув до Полтави. Є підстави вважати цей візит напівробочим, напівполітичним та передвиборчим. Президент оглядає об’єкти завершеного будівництва – найперше за програмою «Велике будівництво». Далі має презентувати локальну Стратегію розвитку Полтавщини до 2027 року та представити кандидатів до органів місцевої влади у Полтаві від «Слуги народу».



Президент вже оглянув новий полтавський кардіоцентр – центр справив на нього дуже позитивне враження, президент оцінив його як надсучасний. А полтавський аеропорт, навпаки, справив гнітюче враження – Зеленський сказав, що вже за виглядом злітної смуги зрозуміло, що аеропорт не працює. Про злітну смугу аеропорту «Полтава» він заявив: смуга неякісна, несучасна, непрацююча. Обіцяв внести аеропорт «Полтава» до другої черги програми «Велике будівництво».



Керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков розповів Зеленському про ремонт доріг, зокрема, і загальнодержавного значення. Крім того Кубраков заявив:





– Найближчим часом будуть дуже добрі новини щодо мосту у Кременчуці, завершилося техніко-економічне обгрунтування одного мосту, скоро закінчиться інше.



Президент запитав, коли почнеться будівництво мосту у Кременчуці?



Кубраков відповів:





– Перші практичні кроки почнуться вже у жовтні.





І додав, що поки висловлюється ще обережно...



Обережно чи необережно висловився Кубраков, та маємо зафіксувати його обіцянку – а у жовтні подивимося, чи виконають її. Хоча жовтень – це розпал виборів, тож є ризик, що кременчуцький міст політики знову використають для власної передвиборчої агітації. Це вже робив Янукович (двічі), робив Порошенко, чому б і Зеленському та «слугам народу» не скористатися вже напрацьованою схемою.

У кременчужан вже ціла колекція таких обіцянок лише від представників чинної влади. Нам вже прем’єр-міністр Шмигаль міст обіцяв, і нардеп Мовчан він «Слуги народу» теж міст пообіцяв.