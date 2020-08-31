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У Кременчуці двоє жінок намагалися «домовитися» з копами за нетверезого мопедиста

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 665

 

За гроші патрульні мали не складати протокол за п'яне водіння

У ніч на 1 вересня на вулиці Богдана Хмельницького патрульні звернули увагу на мопед, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з керманичем копи помітили в останнього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер «Драгер» показав результат — 1,8 проміле, що у 9 разів перевищує допустиму норму. Документи на транспортний засіб чоловік показати не зміг, - повідомляє патрульна поліція.


Під час розмови з водієм до поліцейських підійшли двоє жінок та запропонували інспекторам хабар за непритягнення керманича до адміністративної відповідальності.


 

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для фіксування спроби.


Інспектори склали на громадянина адмінматеріали: протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульная полиция пьяный водитель мопедист

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