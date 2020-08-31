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У центрі Кременчука дитина вилізла на «шию Бабаєву»

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 1 517 Коментарів: 2

 

Хлопчик видерся на пам'ятник меру у сквері ім. Олега Бабаєва

Сьогодні, 1 вересня, з «Телеграфом» поділилися відео, знятим у сквері ім. Бабаєва. На відео видно, як хлопчик видерся на пам'ятник мера Олега Бабаєва.


Додано: авторка відео пояснила, що таким чином хотіла висловити невдоволення щодо фонтану, який не працює у святковий день, 1 вересня.


У центрі Кременчука дитина вилізла на «шию Бабаєву»

Хлопчик видерся на пам'ятник меру у сквері ім. Олега Бабаєва Сьогодні, 1 вересня, з «Телеграфом» поділилися відео, знятим у сквері ім. Бабаєва. На відео видно, як хлопчик видерся на пам'ятник мера Олега Бабаєва. Додано: авторка відео пояснила, що таким чином хотіла висловити невдоволення щодо фонтану, який не працює у святковий день.

Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Dienstag, 1. September 2020

1
Автор: ТелеграфЪ
Теги: памятник сквер имени Бабаева ребенок

Коментарі: 2

914
jondin:
Сьогодні, 11:49

ну не на  гадил и слава богу.


6 7
4 578
Solenoid:
Сьогодні, 13:25

Это жеребенок! Что-тут такого?


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