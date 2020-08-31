У центрі Кременчука дитина вилізла на «шию Бабаєву»

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 1 517 Коментарів: 2

Сьогодні, 1 вересня, з «Телеграфом» поділилися відео, знятим у сквері ім. Бабаєва. На відео видно, як хлопчик видерся на пам'ятник мера Олега Бабаєва.





Додано: авторка відео пояснила, що таким чином хотіла висловити невдоволення щодо фонтану, який не працює у святковий день, 1 вересня.



