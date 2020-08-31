Хлопчик видерся на пам'ятник меру у сквері ім. Олега Бабаєва
Сьогодні, 1 вересня, з «Телеграфом» поділилися відео, знятим у сквері ім. Бабаєва. На відео видно, як хлопчик видерся на пам'ятник мера Олега Бабаєва.
Додано: авторка відео пояснила, що таким чином хотіла висловити невдоволення щодо фонтану, який не працює у святковий день, 1 вересня.
У центрі Кременчука дитина вилізла на «шию Бабаєву»
Хлопчик видерся на пам'ятник меру у сквері ім. Олега Бабаєва Сьогодні, 1 вересня, з «Телеграфом» поділилися відео, знятим у сквері ім. Бабаєва. На відео видно, як хлопчик видерся на пам'ятник мера Олега Бабаєва. Додано: авторка відео пояснила, що таким чином хотіла висловити невдоволення щодо фонтану, який не працює у святковий день.Gepostet von Кременчугский ТелеграфЪ am Dienstag, 1. September 2020