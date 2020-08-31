Понад дві тисячі інфікованих коронавірусом виявили в Україні за добу

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 459

1 вересня станом на 9.00 в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2088 нових випадків, - повідомляє МОЗ України.





Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 688 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4044 випадки;

Волинська область — 5523 випадки;

Дніпропетровська область — 2398 випадків;

Донецька область — 1448 випадків;

Житомирська область — 3382 випадки;

Закарпатська область — 7600 випадків;

Запорізька область — 1627 випадків;

Івано-Франківська область — 9348 випадків;

Кіровоградська область — 816 випадків;

м. Київ — 13 546 випадків;

Київська область — 5755 випадків;

Львівська область — 14 703 випадки;

Луганська область — 320 випадків;

Миколаївська область — 1284 випадки;

Одеська область — 7494 випадки;

Полтавська область — 808 випадків;

Рівненська область — 9269 випадків;

Сумська область — 1532 випадки;

Тернопільська область — 6194 випадки;

Харківська область — 9338 випадків;

Херсонська область — 400 випадків;

Хмельницька область — 2519 випадків;

Чернівецька область — 10 420 випадків;

Черкаська область — 1594 випадки;

Чернігівська область — 1941 випадок.

За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 20 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 808 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 512 жителів області, продовжують лікування 276 людей.





Географія поширення інфекції: