Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.08.2020 10:00
Підтверджені:
Україна121215
Кременчук156
Хворі:
Україна61544
Кременчук5
Одужало:
Україна57114
Кременчук147
Померло:
Україна2557
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Понад дві тисячі інфікованих коронавірусом виявили в Україні за добу

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 459

 

+20 на Полтавщині

1 вересня станом на 9.00 в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2088 нових випадків, - повідомляє МОЗ України.


Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 688 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4044 випадки;
  • Волинська область — 5523 випадки;
  • Дніпропетровська область — 2398 випадків;
  • Донецька область — 1448 випадків;
  • Житомирська область — 3382 випадки;
  • Закарпатська область — 7600 випадків;
  • Запорізька область — 1627 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9348 випадків;
  • Кіровоградська область — 816 випадків;
  • м. Київ — 13 546 випадків;
  • Київська область — 5755 випадків;
  • Львівська область — 14 703 випадки;
  • Луганська область — 320 випадків;
  • Миколаївська область — 1284 випадки;
  • Одеська область — 7494 випадки;
  • Полтавська область — 808 випадків;
  • Рівненська область — 9269 випадків;
  • Сумська область — 1532 випадки;
  • Тернопільська область — 6194 випадки;
  • Харківська область — 9338 випадків;
  • Херсонська область — 400 випадків;
  • Хмельницька область — 2519 випадків;
  • Чернівецька область — 10 420 випадків;
  • Черкаська область — 1594 випадки;
  • Чернігівська область — 1941 випадок.

За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 20 нових випадків захворювання на коронавірус.

Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 808 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 512 жителів області, продовжують лікування 276 людей.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 287 (3 нові випадки),
  • Кременчук – 157 (2 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 41,
  • Полтавський район – 35,
  • Кременчуцький район – 33,
  • Миргород – 29 (1 новий випадок),
  • Кобеляцький район – 25,
  • Гадяч – 23 (уточнені дані),
  • Лубни – 21 (2 нові випадки),
  • Зіньківський район – 15,
  • Гребінківський район – 12 (2 нові випадки),
  • Машівський район – 12,
  • Шишацький район – 11 (4 нові випадки),
  • Глобинський район – 11,
  • Гадяцький район – 10,
  • Лохвицький район – 9 (1 новий випадок),
  • Котелевський район – 9,
  • Хорольський район – 8,
  • Диканський район – 7 (1 новий випадок),
  • Лубенський район – 7 (1 новий випадок),
  • Пирятинський район – 7 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 7,
  • Чутівський район – 6,
  • Миргородський район – 5 (1 новий випадок),
  • Карлівський, Оржицький і Решетилівський райони – по 5,
  • Великобагачанський район – 4,
  • Новосанжарський район – 2 (1 новий випадок).
0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус коронавирус

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх