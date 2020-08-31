Понад дві тисячі інфікованих коронавірусом виявили в Україні за добу

1 вересня станом на 9.00 в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2088 нових випадків, - повідомляє МОЗ України.
Загалом проведено 1 506 655 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 688 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 4044 випадки;
- Волинська область — 5523 випадки;
- Дніпропетровська область — 2398 випадків;
- Донецька область — 1448 випадків;
- Житомирська область — 3382 випадки;
- Закарпатська область — 7600 випадків;
- Запорізька область — 1627 випадків;
- Івано-Франківська область — 9348 випадків;
- Кіровоградська область — 816 випадків;
- м. Київ — 13 546 випадків;
- Київська область — 5755 випадків;
- Львівська область — 14 703 випадки;
- Луганська область — 320 випадків;
- Миколаївська область — 1284 випадки;
- Одеська область — 7494 випадки;
- Полтавська область — 808 випадків;
- Рівненська область — 9269 випадків;
- Сумська область — 1532 випадки;
- Тернопільська область — 6194 випадки;
- Харківська область — 9338 випадків;
- Херсонська область — 400 випадків;
- Хмельницька область — 2519 випадків;
- Чернівецька область — 10 420 випадків;
- Черкаська область — 1594 випадки;
- Чернігівська область — 1941 випадок.
За інформацією Полтавської ОДА, за минулу добу на Полтавщині зафіксували 20 нових випадків захворювання на коронавірус.
Загалом від початку карантину в Полтавській області діагностували 808 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 512 жителів області, продовжують лікування 276 людей.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 287 (3 нові випадки),
- Кременчук – 157 (2 нові випадки),
- Горішні Плавні – 41,
- Полтавський район – 35,
- Кременчуцький район – 33,
- Миргород – 29 (1 новий випадок),
- Кобеляцький район – 25,
- Гадяч – 23 (уточнені дані),
- Лубни – 21 (2 нові випадки),
- Зіньківський район – 15,
- Гребінківський район – 12 (2 нові випадки),
- Машівський район – 12,
- Шишацький район – 11 (4 нові випадки),
- Глобинський район – 11,
- Гадяцький район – 10,
- Лохвицький район – 9 (1 новий випадок),
- Котелевський район – 9,
- Хорольський район – 8,
- Диканський район – 7 (1 новий випадок),
- Лубенський район – 7 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 7 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 7,
- Чутівський район – 6,
- Миргородський район – 5 (1 новий випадок),
- Карлівський, Оржицький і Решетилівський райони – по 5,
- Великобагачанський район – 4,
- Новосанжарський район – 2 (1 новий випадок).