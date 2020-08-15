Видатні українці про незалежність: святкуємо День Незалежності разом з ТЪ

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 362

До Дня Незалежності "Кременчуцький Телеграф" публікує кілька висловів видатних українців про незалежність.





Який з висловів ближче до вас духом? Який більш улюблений?



