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Видатні українці про незалежність: святкуємо День Незалежності разом з ТЪ

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 362

 

До Дня Незалежності "Кременчуцький Телеграф" публікує кілька висловів видатних українців про незалежність. 


Який з висловів ближче до вас духом? Який більш улюблений? 


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: День Незалежності
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