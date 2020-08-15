Веслувальники з Кременчука завоювали золоті та срібні нагороди чемпіонату України

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 319

З 17 до 21 серпня у Дніпрі відбувся особистий чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2004-2005, 2006-2007 рр.н. з веслування на байдарках і каное. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1 та школи-інтернату спортивного профілю ім. І.Піддубного.



Антропов Данило на дистанції С-1 200 м посів ІІ місце (0,45,16). А на дистанції С-2 200 м наші вихованці Антропов Данило та Ужва Денис завоювали І місце (0,42,60).



Вітаємо хлопців та їх тренерів ЗТУ Полівару Віктора Дем’яновича та ЗМСУ Сабліна Дмитра Анатолійовича.



