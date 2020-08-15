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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Веслувальники з Кременчука завоювали золоті та срібні нагороди чемпіонату України

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 319

 

Вітаємо наших спортсменів

З 17 до 21 серпня у Дніпрі відбувся особистий чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2004-2005, 2006-2007 рр.н. з веслування на байдарках і каное. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1 та школи-інтернату спортивного профілю ім. І.Піддубного. 


Антропов Данило на дистанції С-1 200 м посів ІІ місце (0,45,16). А на дистанції С-2 200 м наші вихованці Антропов Данило та Ужва Денис завоювали І місце (0,42,60).


Вітаємо хлопців та їх тренерів ЗТУ Полівару Віктора Дем’яновича та ЗМСУ Сабліна Дмитра Анатолійовича.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: веслування
компанія «Інтера Люкс»
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